Die am meisten unterschätzte Entscheidung

Kurz bevor ich von München ins Allgäu gezogen bin, habe ich ein Dienstnotebook gekauft. Hauptargument war der Preis, weil ich Geld für den Umzug sparen wollte. Ich habe nicht lange geprüft und das war ein ärgerlicher Fehler.

Vor etwa einem Monat habe ich ein neues Notebook gekauft. Diesmal habe ich über Monate immer wieder auf die aktuelle Technik und Preise geschaut. Als ein gutes Angebot mit genau der richtigen Ausstattung kam, habe ich zugeschlagen. Diesmal bin ich so zufrieden, dass ich keine Sekunde bereue, die ich für diese Entscheidung investiert habe.

Die Vorbereitung einer Entscheidung hängt vor allem von zwei Faktoren ab: Welche Auswirkungen hat die Entscheidung und welche Möglichkeiten habe ich, einen Fehler zu korrigieren? Wenn Sie ein Brot kaufen, hat das keine große Auswirkung. Wenn es nicht schmeckt, können Sie das schon beim nächsten Einkauf korrigieren. Ganz anders ist das zum Beispiel bei der Wahl des Jobs, der Wohnung oder der Partnerwahl.

Wie überraschend ist an dieser Stelle, wie wenige Menschen sich über die wichtigste Frage unseres Lebens Gedanken machen. Dabei haben wir nur ein Leben und in keinem Laden der Welt können wir ein neues kaufen

Es geht um die Frage nach dem Sinn und dem Ziel für unser Lebens. Ihr Leben ist zu wertvoll, um Ihre Antwort auf diese Frage zu verpassen. Können Sie spontan sagen, was Ihr Leben sinnvoll und wichtig macht? In seinem Brief an die Christen in Ephesus schrieb der Apostel Paulus, was er immer wieder betet. Er betet um geöffnete „Augen des Herzens“, damit die Christen erkennen, dass Gottes „überwältigend große Kraft“ in ihnen wirkt. „Es ist die gewaltige Stärke, mit der er (Gott) am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte …“ (Epheser 1,18-20).

Das ganze erste Kapitel handelt von der Person Gottes und seiner einzigartigen Macht und Herrlichkeit. Der Höhepunkt ist dabei Gottes Sieg über den Tod, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Bis heute wirkt diese Macht Gottes in jedem Menschen, der ihm sein Leben anvertraut.

Mit dieser Kraft Gottes wird Ihr Leben positive Auswirkung haben auf Ihre Umwelt und die Gesellschaft. Indem Gott seinen Heiligen Geist voller Liebe für diese Welt in Ihr Herz gibt, befähigt er Sie, ein Leben mit Ewigkeitswert zu leben.

Allerdings können wir uns selbst nicht erkennen, auch nicht Gottes Möglichkeiten für unser Leben, wenn wir nicht vorher Gott kennen lernen. So betet Paulus in den Sätzen zuvor, „dass Gott … den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn (Gott) immer besser kennen lernt.“ (Epheser 1,17)

Nun ist es an Ihnen zu entscheiden. Wollen Sie diesen Gott näher kennen lernen? Wollen Sie Ihrem Leben Ewigkeitswert geben durch Ihre Entscheidung für Gott? Das können Sie jetzt entscheiden, denn Gott ist nur ein Gebet weit weg von Ihnen.

Gerhard Smits

Pastor der FeG Lindau – Kirche in der Denkfabrik