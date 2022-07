Die Altstadt erleben und nichts tut weh

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Wangen - Traumhaft liegt der mittelalterliche Ort am wunderschönen Stadtsee. Alte Fachwerkhäuser säumen den Besuchern den Weg über Marktplatz, vorbei an der barocken Prachtfassade des Spitals hin zum eindrucksvollen Rathaus. So richtig in vollen Zügen genießen konnten die Rollifahrer und Behinderten diese Stadtrunde bei ihrem jüngsten Ausflug in die Kur- und Bäderstadt Bad Waldsee.

Den Weg durch die bepflasterte Altstadt gab ein „Mobilitätsband“ vor, welcher die Besucher zu den Sehenswürdigkeiten führt. Gefördert mit Bundesmitteln ermöglicht diese Sonderbepflasterung in gefälliger farblicher Abhebung den Gehbehinderten und Rollstuhlfahrern angenehme Beweglichkeit – ohne Holpern, Durchrüttelung und Wundsitzen.

Städtebaulich gesehen ein gelungener Zusammenklang historischer Bausubstanz, altem Kopfsteinpflaster und modernen Mobilitätsansprüchen. Ein Genussprädikat mit Auszeichnung!

„Da kann sich so manch’ and’re Stadt eine Stück davon abschneiden“, klang der Grundtenor der Wangener Besucher, „da ist man hinterher nicht fix und fertig und vollends geschafft!“

Die wechselvolle Geschichte der Stadt belichteten zwei ehrenamtliche Helfer. Durch die besondere Lage an der alten Handelsstraße von der Donau zu den Alpen gelangten die „Herren von Wallsee“ zu Stadtehren (1298); bereits wenige Jahrzehnte später verkauften sie ihren Besitz an das Geschlecht der Habsburger, die es wiederum an die Waldburger verpfändeten. 1806 kamen sie bei Flurbereinigung Napoleons als eine der fünf „Vorderösterreichischen Donaustädte“ ans Königreich Württemberg.

Wesentlicher Faktor am Reichtum der Stadt waren neben den Leinewebern die Bauern mit Getreideanbau. Auf Ochsenkarren schaffte man das Korn an den Bodensee, wo es auf Frachtlädinen über den See und rheinaufwärts bis Chur transportiert wurde für die Abnehmer im ostschweizerischen Graubünden.

Mit Makel befleckt war das ehrbare Rathaus für zwei Jahrhunderte im Spätmittelalter. Offensichtlich hatte der Ravensburger Dominikanermönch (Verfasser „Hexenhammer“) großen Einfluss auf das Schicksal „zwielichtiger“ Frauen der Nachbarstadt. Im „Blockhaus“ (Folterkammer des Stadtgerichts) wurden Geständnisse erzwungen – nicht weniger als 59 Hexenprozesse verzeichnet das Stadtarchiv: 56 endeten auf dem Scheiterhaufen, eine starb im Gefängnis, eine erfuhr „die Gnade des Schwertes“, eine wurde sogar freigelassen.