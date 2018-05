Das fünfte Lippacher Sautrogrennen hat am Pfingstsonntag bei bestem Wetter mehrere Hundert Zuschauer in die Wettkampfarena gelockt. Sechs Teams aus Lippach gingen an den Start, aber nur eines konnte gewinnen. Der Vorjahressieger landete auf dem letzten Platz, zeigte aber Einatz- und Siegeswillen. Den Wanderpokal nehmen in diesem Jahr die „Alt-Ministranten“ mit nach Hause.

Wird das Wetter in diesem Jahr halten oder nicht? Diese Frage beschäftigte die Organisatoren des traditionellen Sautrogrennens noch bis kurz vor dem Start. „Dunkle Wolken und die vorausgegangenen Regenschauer haben uns schon ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht“, gibt der Vorsitzende des Fanfaren- und Musikzugs Lippach, Michael Weik, zu. Doch pünktlich beim Eintreffen des Schirmherrn, Bürgermeister Markus Knoblauch, lösten sich die Schauer und Wolken in nichts auf und die Sonne lugte hervor. Ideale Wettkampfbedingungen für die insgesamt sechs Teams aus Lippach.

Am Start waren neben den Titelverteidigern, der Feuerwehr Westhausen-Lippach, die Sänger von Vita Musica, junge Mitglieder des FC-Bayern-Fanclubs, erfahrene Herren des Ortschaftsrates Lippach, durchtrainierte Sportler vom SV Lippach und fromme Brüder vom Kirchengemeinderat. Der 150 Meter lange Parcours in der Sautrog-Wettkampfarena war wie immer knifflig und herausfordernd. Entlang der Strecke feuerten wieder mehrere Hundert Zuschauer ihr Favoritenteam kräftig an.

In zwei Durchgängen mussten die Teams neben Schnelligkeit auch Geschicklichkeit beweisen. Denn eine schnelle Laufzeit war nur die halbe Miete für den Sieg. Gerissene Hindernisse und zu viel verschüttetes Wasser brachten den Viererteams am Sautrog ärgerliche Strafsekunden ein. Keinem der Teams gelang es übrigens, die beiden im Trog mitgeführten 20-Liter-Wasserbehälter ohne Wasserverlust über die Ziellinie zu bringen.

Respekt vor dem Parcours

Im ersten Durchgang schienen alle Teams einen gehörigen Respekt vor dem Parcours zu haben. Die Devise lautete: Ja kein Hindernis reißen und zu viel Wasser verlieren. Das Fazit nach dem ersten Durchgang: Ästhetisch einwandfrei, aber die Zeiten ließen oft zu wünschen übrig. Die Feuerwehr brachte mit ihrem Auftritt eine Menge Leben in den Wettkampf. Siegessicher trat sie in voller Montur, inklusive Atemschutzgerät, an – und röchelte sich gleich zweimal tapfer ins Ziel. Diese Leistung wurde vom Publikum mit viel Applaus honoriert. Den Sieg brachte er dem Feuerwehrteam und Vorjahressieger allerdings nicht. Die Floriansjünger landeten auf dem hinteren Ehrenplatz. Den Sieg und den begehrten Wanderpokal holte sich in diesem Jahr der Kirchengemeinderat. Dieser setzte im letzten Lauf alles auf eine Karte und lief die beste Zeit an diesem Tag. Mit insgesamt 222 Sekunden aus beiden Läufen konnte keiner dem Kirchengemeinderatsteam mit Jürgen Bandel, Markus Schmid, Wolfgang Rathgeb und Max Frankenreiter den Sieg streitig machen.

Vita Musica und die Jungen des FC-Bayern-Fanclub landeten mit 232 Sekunden zeitgleich auf dem zweiten Platz. Danach folgten der Ortschaftsrat mit 244 Sekunden, die Fußballer des SV Lippach mit 268 Sekunden und die Feuerwehr mit 276 Sekunden.

Vor dem letzten Lauf des Kirchengemeinderats inspizierte Bürgermeister Knoblauch, getragen von Mitgliedern des Fanfaren- und Musikzugs Lippach, im Sautrog noch einmal höchstpersönlich die Strecke bevor diese zum finalen Lauf freigegeben wurde. Moderiert hat die Sautrog-Meisterschaft in Lippach der erfahrene „Stadionsprecher“ Steffen Szautner, der mit seiner gelungenen Auswahl wieder allen Teams die passende Musik mit auf die Strecke gab. Zur Siegerehrung ging es im Anschluss an den Wettkampf in die Turn- und Festhalle von Lippach, wo der Fanfaren- und Musikzug seine Gäste bereits mit einer gemütlichen Pfingsthocketse erwartete.

