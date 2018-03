„Die Aktion ist Gold wert“

Einkaufen, Ausflüge, Kaffeeklatsch – manche Dinge, die früher selbstverständlich waren, gehen mit den Jahren nicht mehr so leicht von der Hand. Die Aktion Herz und Gemüt bringt deshalb Senioren und Ehrenamtliche zusammen. Gemeinsam geht vieles besser – und manchmal auch lustiger.

„Vorsicht, da ist eine Tür!“ Ingrid Bodenmiller greift nach der Klinke und führt ihren Begleiter ins Freie. „Und jetzt kommt eine Treppe!“ Ein kurzer Stopp, dann gehen die beiden zielsicher weiter. Zügig steigt Hans-Georg Kanngießer die Stufen hinab. Seit er vor ein paar Jahren erblindet ist, braucht der 80-Jährige Unterstützung, wenn es ihn nach draußen zieht.

Gerne an der frischen Luft

Und da er sich sehr gerne an der frischen Luft bewegt, begleitet ihn Ingrid Bodenmiller jeden Freitagnachmittag auf seinem Spaziergang. Meist sind die beiden dann eineinhalb Stunden unterwegs. „Ich will immer in Bewegung sein“, sagt Hans-Georg Kanngießer lachend. Ingrid Bodenmiller winkt ab: „Ich habe vier Enkel, mit denen muss ich sogar Fußball spielen.“ Da ist eine kleine Wanderung also gar kein Problem.

Kontakt herstellen

Gefunden haben sich die beiden über die Aktion „Herz und Gemüt“. Diese stellt Kontakt zwischen Ehrenamtlichen und Senioren her. Ziel der Aktion ist es, soziale Begleitung zu fördern. Besuche, Spaziergänge, vielleicht mal ein Spielenachmittag – wie die gemeinsame Zeit gestaltet wird, kann dabei individuell entschieden werden.

„Im Alter wird es manchmal einsamer“, sagt Edeltraud Horlacher, die die Aktion für die Stadt Wangen betreut. „Deshalb wollen wir da sein für Senioren, die sich einen Gesprächspartner wünschen oder auch Hilfe bei persönlichen Anliegen brauchen.“

Schauen, ob’s passt

Etwa 70 Ehrenamtliche sind derzeit für „Herz und Gemüt“ aktiv. Wer mitmachen will, meldet sich bei Edeltraud Horlacher, die dann einen passenden „Partner“ sucht. „Beim ersten Kennenlernen bin ich dabei und schaue, ob’s passt“, erklärt sie. Aber auch später ist sie Ansprechpartnerin bei allen Fragen und Problemen.

Die gibt es bei Ingrid Bodenmiller und Hans-Georg Kanngießer nicht. „Am Anfang sind wir ein paarmal gestolpert“, sagt Ingrid Bodenmiller. „Da musste ich erst lernen, dass ich alle Hindernisse ansagen muss. Aber es hat nicht lange gedauert, und jetzt funktioniert alles prima.“

Politisch engagiert

Wenn die beiden flotten Schrittes zum Spaziergang aufbrechen, geht der Gesprächsstoff nicht aus. Hans-Georg Kanngießer hat sich schon immer politisch engagiert und tauscht sich gerne über aktuelle Themen aus. Genausogern erzählt er zwischendurch aber auch mal einen Witz. „Die Aktion ist Gold wert“, sagt er. Das Leben mit einer Behinderung sei schwierig, und gerade deshalb sei der Austausch mit anderen sehr wichtig. „Aber nicht nur für mich, sondern für alle“, betont er.

Das findet Edeltraud Horlacher auch. Sie möchte allen Mut machen, sich zu melden. Die Aktion ist kostenfrei und wird in Wangen sowie den Ortschaften angeboten. Die Ehrenamtlichen seien meist „junge Senioren“, die etwas Gutes tun möchten, berichtet sie. Ingrid Bodenmiller kann das bestätigen. „Ich mach‘das gerne, und für mich ist es eine sinnvolle Aufgabe“, sagt sie.

Ein Treffen als Dankeschön

Für die Ehrenamtlichen gibt es viermal jährlich als kleines Dankeschön ein Treffen bei Kaffee und Kuchen, bei dem meistens auch ein Referent über ein zur Aktion passendes Thema spricht. Auch gemeinsame Unternehmungen aller Senioren und Ehrenamtlichen stehen auf dem Programm, zum Beispiel Weihnachtsfeiern und Ausflüge. Außerdem gibt es eine Seniorengruppe, die sich selbstständig organisiert und einmal pro Monat zusammenkommt.

Infos zur Aktion

Wer sich als Ehrenamtlicher bei der Aktion „Herz und Gemüt“ engagieren will, kann sich bei Edeltraud Horlacher melden. Dasselbe gilt für Senioren, die sich mehr soziale Kontakte wünschen. Edeltraud Horlacher ist montags, dienstags und mittwochs, jeweils von 9 bis 12 Uhr, in ihrem Büro im Buchweg 8 erreichbar, entweder persönlich, unter Telefon 0 75 22 / 79 78 64 oder per E-Mail an seniorenbetreuung-wangen@t-online.de.