Die Advents- und Weihnachtsmärkte der Region

Aalen (an) - Glühwein- und Tannenbaumduft erfüllt die Straßen. Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste und besinnlichste im ganzen Jahr. Die Weihnachtsmärkte laden mit Gebäck, Glühwein und vielen Stände mit Geschenkideen zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Wir haben die Weihnachtsmärkte in der Region für Sie zusammengestellt.

Aalen

*Weihnachtsland, Spritzenhausplatz, 27.11. bis 23.12., täglich 11-20 Uhr. After-Work-Partys (jeden Donnerstag ab 17 Uhr). Eröffnung: Mo, 26.11., 17.30 Uhr mit OB Thilo Rentschler.

*Adventsmarkt, Haus der Lebenshilfe,Karl-Kopp-Str. 2, Samstag, 24.11., 13-17 Uhr.

Fachsenfeld

*Schlossadvent, Schloss Fachsenfeld, Freitag, 30.11., von 17-21 Uhr, Samstag, 1.12., von 13-19 Uhr, Sonntag, 2.12., von 13-18 Uhr. Eintritt frei. Außerdem kann man am Samstag und Sonntag wieder in der Pleuer- Galerie bei Kaffee und Kuchen verweilen, wo die Schüler der Musikschule Aalen für die musikalische Umrahmung sorgen. Schon ab Freitagabend duftet es nach feinen Bratwürsten und Glühwein im stimmungsvoll beleuchteten Schlosshof. Neu dieses Jahr unsere“ Lebkuchenbar“, wo jede Besucherin am Freitagabend ein Freigetränk gibt.

Dewangen

*Weihnachtsmarkt am Wasserturm vor dem Kleintierzüchterheim, Samstag, 1.12., 14 -22 Uhr.

Unterkochen

*Adventszauber, Weihnachtsmarkt, Sonntag, 2.12., Rathausplatz, 15-19 Uhr, der Nikolaus kommt um 16 Uhr.

Heubach

*Lauschacher Kugelmarkt, 15. und 16.12., Samstag und Sonntag jeweils von 11-19 Uhr rund um den Schlossplatz, im Schloss und im Kulturhaus.

Wasseralfingen

*Advent im Wasseralfinger Schloss, Samstag, 1.12., Schloss Innenhof, ab 14.30 Uhr. Eintritt frei. Ende gegen 17.30 Uhr mit einem offenen Singen, begleitet von Posaunenklängen von Mitgliedern des Essinger Posaunenchors. Der Erlös kommt sprachauffälligen Kindern zugute.

*Weihnachtsmarkt Tiefer Stollen, Über Tage und unter Tage, Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9.12., Do und Freitag 14-21 Uhr, Samstag 11-21 Uhr, Sonntag 11-19 Uhr. Letzte Einfahrt in das Bergwerk ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Kostenloser Pendelbus ab Stefansplatz Wasseralfingen über Alfingparkplatz Erzweg.

Hüttlingen

*Weihnachtsmarkt, Dorfgemeinschaft Seitsberg, Dorfplatz, Sonntag, 9.12., ab 14 Uhr.

Neresheim

*Weihnachtsmarkt, Marienplatz, Samstag, 8.12., ab 16 Uhr, Sonntag, 9.12., ab 11 Uhr.

Schweindorf

* Adventsmarkt, Samstag, 1. Dezember, auf dem Dorfplatz und rund um den Weihnachtsbaum, ab 16 Uhr.

Dischingen

*Romantischer Weihnachtsmarkt, Burg Katzenstein, 15., 16. , 22. und 23.12., Samstag 14-21 Uhr, Sonntag von 11-18 Uhr.

Oettingen

*Christkindlesmarkt, Donnerstag, 29.11., bis Sonntag, 2.12., im Heimatmuseumshof, Donnerstag 16-21 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag und Saamstag 10-22 Uhr, Sonntag 14.30-20 Uhr.

Oberkochen

*Weihnachtsmarkt, Scheerer-Mühle, Samstag, 1.12., 15-21 Uhr, Sonntag, 2.12., 11-17 Uhr.

Abtsgmünd

*Weihnachtsmarkt, Rathausplatz, Sonntag, 2.12., parallel eine Lego-Ausstellung in der Kochertal-Metropole von 11-18 Uhr.

Untergröningen

*Schlossweihnacht, Schlosshof Untergröningen, Saamstag, 1.12., 11-18 Uhr.

Pommertsweiler

*Adventsmarkt Weihnachtstraum, Samstag, 15.12., Mitte Pommertsweiler, von 15-23 Uhr.

Feuchtwangen

*Weihnachtsmarkt, Freitag, 30.11., bis Samstag, 22.12., am historischen Kirchplatz, Freitag 17-20 Uhr, Samstag 16-20 Uhr, Sonntag 14-20 Uhr, Sonderöffnung: Freitag, 14.12., 17-22 Uhr, Samstag, 15.12., 16-21 Uhr und Sonntag, 16.12., 14-21 Uhr.

Crailsheim

*Kulinarischer Weihnachtsmarkt, Marktplatz, von Freitag, 30.11., bis Sonntag, 2.12., Freitag 16-24 Uhr, Samstag 11-22 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr.

Nördlingen

*Romantischer Weihnachtsmarkt, Innenstadt, von Freitag, 30.11., bis Sonntag, 23.12., Sonntag bis Donnerstag: 11-19 Uhr, Freitag und Samstag: 11-20 Uhr.

Heidenheim

*Weihnachtsmarkt, In der Hinteren Gasse, Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16.12., An 28 Ständen gibt es in Altstadtkulisse Geschenke, Glühwein und Imbiss. Der romantische Weihnachtsmarkt findet am Donnerstag und Freitag von 11-20 Uhr statt. Am Samstag ist er wegen der parallel stattfindenden „langen Einkaufsnacht“ des Einzelhandels bis 22 Uhr und am Sonntag von 11-18 Uhr geöffnet.

Schwäbisch Gmünd

*Weihnachtsmarkt, Innenstadt und Johannisplatz, 70 Stände, Donnerstag, 29.11, bis Sonntag, 23.12., Montag bis Mittwoch 11-19 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 11-20 Uhr, Donnerstag bis Samstag auf freiwilliger Basis bis 22 Uhr.

Schwäbisch Hall

*Weihnachtsmarkt, Marktplatz von Donnerstag, 29.11., bis Freitag, 21.12., jeweils von 11-21 Uhr. Kunst-Hand-Werk, Hospitalkirche, Goethe-Hof, handwerkliche Vorführungen, Freitag, 30.11., 13-19 Uhr, Samstag, 1.12., 10-19 Uhr, Sonntag, 2.12., 11-19 Uhr.

Dinkelsbühl

*Bezaubernder Weihnachtsmarkt im historischen Spitalhof, vom 29.11. bis 23.12., Montag bis Freitag von 13-20 Uhr Samstag und Sonntag von 11-20 Uhr, Verlängerung als Weihnachtshof, 26. Dezember bis 1. Januar, täglich von 13 bis 19 Uhr, Silvester nur bis 17 Uhr.

Ellwangen

*Weihnachtsmarkt, Innenstadt, Freitag, 7.12., 14-21 Uhr, Samstag, 8.12., 11-22 Uhr, verkaufsoffen am Samstag bis 20 Uhr, Sonntag, 9.12., 11-18 Uhr.

*Weihnachtsmarkt, Festplatz Schrezheim, Samstag, 1.12. von 15-22 Uhr.

*1. Dorfweihnacht, am Schulhof Rindelbach, Samstag, 1.12., von 15-22 Uhr.

Bopfingen

*Nikolausmarkt, Freitag, 7.12., 18 Uhr , Samstag, 8.12., und Sonntag, 9.12., jeweils von 11-22 Uhr, Marktplatz.

Ellenberg

*Weihnachtsmarkt, Dorfweihnacht, auf dem Platz vor der Kirche, Samstag, 1.12., 15-20 Uhr.

Westhausen

*Nikolausmarkt, Sonntag, 2.12., Rathausplatz, 11-18 Uhr.

Wört

*Weihnachtsmarkt, Samstag, 8. 12., 17-21 Uhr, Sonntag, 9.12., 16-20 Uhr.

Lauchheim

*Weihnachtsmarkt, Marktplatz, Sonntag, 9.12., 13-19 Uhr.

Neuler

*Adventsmarkt, am Sonntag, 16.12. , Ortsmitte und an der Pfarrkirche.

Rainau

*Rainauer Advent, Sonntag, 2.12., an der Grundschule Dalkingen, 15 Uhr.

Rosenberg

*Adventsmarkt am Samstag, 15.12., 14.30 Uhr an der Virngrundhalle und Vorplatz.

Stödtlen

*Weihnachtsmarkt, Sonntag, 2.12., Eröffnung 13 Uhr, auf dem Rathausplatz.

Unterschneidheim

*Weihnachtsmarkt mit Pyramidenanschieben, am und ums Schlößle, Samstag, 1.12., 14 Uhr.

Ulm

*Weihnachtmarkt, am Fuße des Ulmer Münsters, Montag, 26.11., bis Samstag, 22.12., täglich geöffnet von 10-20.30 Uhr.

Stuttgart

*Weihnachtsmarkt, vom Neuen Schloss und Königsbau über den Karls- und Schillerplatz mit dem Alten Schloss und der Stiftskirche bis zum Marktplatz, Mittwoch, 28.11., bis Sonntag, 23.12., Montag bis Donnerstag, 10-21 Uhr, Freitag und Samstag 10-22 Uhr, Sonntag 11-21 Uhr, Sonderöffnungszeiten: 28.11., 17-21 Uhr, 15.12., 10-22.30 Uhr (Lange Einkaufsnacht).

Esslingen

*Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt, täglich geöffnet 11- 20.30 Uhr, 27.11. bis 21.12., Marktplatz.

Giengen

* Weihnachtsmärktle bei der Alten Mühle in Burgberg am 1., 2., 7., und 9. Dezember, Samstag von 18-21 Uhr sowie am Sonntag von 13-21 Uhr.