Die 33. Ausgabe des Isnyer Töpfermarkts

Isny (sz) - Der Isnyer Töpfermarkt hat in der Stadt Tradition, seit 33 Jahren bezaubert er die Besucher im Kurpark. Wie die Isny Marketing GmbH mitteilt. gibt es dabei auch dieses Mal am Samstag und Sonntag, 6. und 7.August viel zu entdecken: Schönes und Nützliches, für jeden ist etwas dabei.

Wie bei den Märkten zuvor verwandelt sich am ersten Augustwochenende der Kurpark rund um den Bremerweiher erneut in eine kunterbunte Fundgrube für Liebhaber von vielseitigem Kunsthandwerk. Neben Keramik in vielen Variationen gibt es Schmuck, Holzartikel, Textiles, Schmiede- und Glasarbeiten sowie alte Handwerkskunst zu bestaunen.

Die Anziehungskraft ist auch auf die Aussteller groß, denn wieder folgen zahlreiche Hersteller aus Nah und Fern der Einladung der Töpferei Güttinger und bieten ihre selbstgefertigten Artikel an. Am Samstag ist der Markt von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die kunterbunten Pavillons reihen sich um die Ausstellung zu Otl Aicher & Isny Allgäu. Das aichermagazin kann auch während des Marktes individuell erkundet werden.

Ein Besuch des Töpfermarktes lässt sich außerdem mit einem Ausflug in die Altstadt verbinden, schreiben die Mitarbeiter des Büros für Stadtmarketing. Hier locken nicht nur die ansässigen Gaststätten, Cafés und Eisdielen, sondern auch der Isnyer Händlerflohmarkt am langen Einkaufssamstag. Von 9 bis 16 Uhr zeigt der Einzelhandel sowohl in den Geschäften als auch vor den Ladentüren an dekorierten Ständen, was er zu bieten hat. Orangefarbene Sonnenschirme und nicht ganz alltägliche Sonderangebote laden zum gemütlichen Stadtbummel ein.