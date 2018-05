Dickes Dankeschön geht an die zwei Funkenbauer

Bei der Generalversammlung der Narrenzunft Ettenkirch hat Zunftmeister Christoph Lang im neu renovierten Zunftheim fast 50 Mitglieder begrüßt.

„Hinter uns liegt ein schönes abwechslungsreiches Jahr, in dem wir viel erlebt und gemeinsam gemacht haben. Mein persönliches Highlight war der diesjährige spektakuläre Funken mit der Hexe im Korb“,berichtete der Zunftmeister. Er lobte besonders den Bürgerball, der in neuer Blüte stehe mit einem tollen Programm, das weitgehend von den Zünften selbst gestaltet werde.

Schriftführerin Verena Stiehle präsentierte das Jahr nochmals ausführlich in Bild und Text. So war die Narrenzunft auch im Sommer aktiv. Beim Vereinshock im Juni mit Elfmeter-Schießen gewann das Team zwar nicht den Preis für den besten Schuss, wohl aber den für die beste Verkleidung. Ob Weiherfest, ein Action-Ausflug ins Allgäu, der Ettenkircher Apfelwandertag oder das traditionelle gemeinsame Vesper mit der Narrenzunft Brochenzell – alle Veranstaltungen waren gut besucht. Die Fasnet in Ettenkirch startete offiziell am 11.11. mit einer gelungenen Dschungelparty unter dem Motto „Ich bin ein Narr – holt mich hier raus!“. Die Weihnachtsfeier mit einem sogenannten Vertretungsnikolaus und „Gruschtwichteln“ gehörte ebenso dazu wie eine Weihnachtsfeier für Kinder mit Schnitzeljagd und anschließendem Grillen auf dem Hof der Feuerwehr. „Eine super Party war der ausverkaufte Après-Ski-Ball“, freute sich Verena Stiehle. Der Besuch verschiedener Lumpenkapellen habe die Halle zum Beben gebracht. Unterhaltsame Spiel- und Showeinlagen sorgten dafür, dass auch der Kinder- und Jugendball bei den jungen Gästen bestens ankam. Zu den Höhepunkten des Jahres zählte der traditionelle Funken am 18. Februar, der dieses Mal besonders hoch und weithin zu sehen war.

Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte auch die Renovierung des Zunftheims. Die Küche wurde ausgetauscht, Böden und Wände erneuert und gestrichen. „Das Ergebnis könnt ihr heute Abend besichtigen“, lobte der Zunftmeister. Das Renovierungsteam, das zum großen Teil aus den neuen Wirtinnen bestand, habe sehr selbstständig gearbeitet, so Christoph Lang.

Auch Kassierer Oliver Bucher freute sich über ein Jahr, wie es sich ein Kassierer nur wünschen kann. Aufgrund der zahlreichen gut besuchten Veranstaltungen stehe die Narrenzunft finanziell gut da, trotz der Renovierung des Zunftheims. Vereinsmitglied Hubert Wieland bescheinigte dem Vorstandsteam eine hervorragende Arbeit und empfahl den Mitgliedern die Entlastung, die anschließend einstimmig erfolgte. Die Versammlung stimmte ebenfalls einstimmig dafür, einen neuen Paragrafen in die Satzung aufzunehmen. Dieser sei erforderlich, um den Bestimmungen der neuen europäischen Datenschutzrichtlinie zu entsprechen, wie der Zunftmeister erläuterte.

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. So wurde Verena Geßler in Abwesenheit zur Vize-Zunftmeisterin gewählt. Viel Lob für ihre Arbeit erhielt Schriftführerin Verena Stiehle, die ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt wurde. Fünf Mitglieder wurden in den Zunftrat gewählt: Robert Pfister, Joachim Nöbauer, Lisa Schmitke, Michael Amann und Stefan Hauk. Carmen Pfeifer erhielt für ihr zehnjähriges ehrenamtliches Engagement den Verdienstorden der Narrenzunft.

18 hervorragende Funken

„Danke für 18 hervorragende und außergewöhnliche Funken“, sagte Zunftmeister Christoph Lang den beiden Funkenmeistern Josef Schmeh und Peter Elbs. Er überreichte beiden ein Geschenk stellvertretend für die 183 Mitglieder der Narrenzunft Ettenkirch. Der Dank ging auch an die Funkenköchinnen Gisela Schmeh, Susanne Elbs und Selina Bucher, die immer für eine leckere Bewirtung beim Funken sorgten. „Wo andere einen eigenen Verein brauchen, um den jährlichen Funken zu bewältigen, wird das bei uns so mit erledigt“, freute sich der Zunftmeister. Jeder Funken habe sich immer durch ein Motto ausgezeichnet. Mal saß die Hexe auf einer Rakete oder einer Leiter. Einen spektakulären Funken habe es dieses Jahr gegeben. Der Hexe war es auch 2018 im Korb eines Ballons nicht vergönnt, zu entkommen.