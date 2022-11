„Dicht & Ergreifend“ live beim Sommerfestival

Die Hip-Hop-Band „Dicht & Ergreifend“, deren Songtexte in bayerischer Mundart verfasst sind, zählt zu den krassesten Live Bands der Republik, schreiben die Veranstalter. Jetzt hat sich die Band für Altusrieder Sommerfestival angekündigt. Am 31. August 2023 wird sie in Altusried auf der Freilichtbühne spielen. Los geht’s um 19.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft.

Es gibt Bands, die liefern auf Platte ab, aber live schlafen die Fans fast ein. Umgekehrt geht das natürlich auch. Seit Jahren werden „Dicht & „Ergreifend“-Konzerte als Spektakel hochgelobt, egal ob es das Monster-Event in der randvollen Olympiahalle war, die Musiktheater-Einlagen auf der „Inzi Dance“ Tour 2021 oder die interaktive Tanzperformance mit ihrem Publikum auf der „Hirn Cabrio“ Tour 2022. Jüngst ließen sie sich gar auf ein Tête-à-Tête mit den Münchner Symphonikern ein und brillierten mit einem 30-köpfigen Orchester im Rücken.

Am 31. August 2023 wird die Hip-Hop-Band in Altusried die Freilichtbühne zum Beben bringen. Auf der kommenden „Es werde dicht“-Tour 2023 wird die geballte Erfahrung aus rund 300 Live-Gigs in eine völlig neue Bühnenshow gepackt, so die Veranstalter. Das dritte Studioalbum von „Dicht & Ergreifend“ ist eine erhellende Sache in finsteren Zeiten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dutti & Urkwell bekennen sich zum Feminismus und rechnen dabei nicht nur mit dem Patriarchat ab, sondern auch mit unerwünschten Fans, trällern ein Liebeslied an die eigene Mama, Hohelieder auf den Müßiggang und schwadronieren auf amüsante Art über ihre Medienverdrossenheit. „Vielschichtig verpackt in düsteren Bangern, Ohrwürmern, Feel-Good-Storytellern und zwei Solotracks, die den textlichen Facettenreichtum abrunden“, schreiben die Konzertveranstalter. Weitere Informationen sind auch zu finden unter www.sommerfestival-altusried.de.