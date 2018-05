Diakonieladen spendet 5000 Euro

Der Bad Buchauer Diakonieladen „Ansichts-Sache“ konnte seit der Eröffnung im November 2015 schon etliche soziale Gruppierungen unterstützen. Bei der ersten Ausschüttung in diesem Jahr konnten fast 5000 Euro an Spenden verteilt werden.

Der Diakonieladen in Bad Buchau hat sich inzwischen als feste Adresse für gut erhaltene Second-Hand-Kleidung hat etabliert. Auch wenn die Erlöse teilweise für Rücklagen, etwa für die Miete, bestimmt sind, konnten die ehrenamtlichen Helferinnen doch bereits etliche Projekte und Einrichtungen unterstützen.

Knapp 5000 Euro gingen dieses Jahr an soziale Zwecke. Über 950 Euro durfte die Abordnung vom Bad Schussenrieder Tafelladen in Empfang nehmen. Bürgermeister Peter Diesch, als Vorsitzender des Vereins für die Veranstaltungen des Adelindis-und Kinderfestes freute sich über 1500 Euro. Weitere 1500 Euro kamen den Ministranten der Seesorgeeinheit-Federsee für die Romwallfahrt zugute. Pfarrvikar Josef Laupheimer bedankte sich für die großzügige Spende. Das Evangelische Jugendwerk Biberach wurde mit 500 Euro für die Kinderbibelwoche bedacht. Und die „Blauen Zwerge“ vom Bad Buchauer Kindergarten konnten sich ebenfalls über eine 500 Euro Spende freuen. Über die Verteilung der Spenden aus dem Gewinn der „Ansichts-Sache“ entscheiden die Buchauer Ehrenamtlichen selbst. Sie wollen das bevorzugt für soziale Projekte in Bad Buchau und der näheren Region einsetzen.