Diakonie hilft Familie beim „Homeschooling“

Das Diakonische Werk OAB unterstützt eine Familie aus dem Kreis Ravensburg, der die technischen Voraussetzungen gefehlt haben, um ihre Kinder von zu Hause aus zu unterrichten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Diakonschen Werkes hervor.

Probleme beim Homeschooling

Gerade in diesen Zeiten ist der Begriff „Homeschooling“ in aller Munde. Doch nicht alle Familien besitzen die Voraussetzungen, um am digitalen Unterricht teilzunehmen. Viele finanziell bedürftige Familien besitzen weder PC noch Drucker, die nötig sind, um die Aufgaben der Lehrer umzusetzen, die meist über Internet und E-Mails kommuniziert werden, schreibt die Diakonie.

So erging es auch einer Familie aus dem Kreis Ravensburg. Die betroffenen Familie hat vier Kinder, alle im Kindergarten- und Grundschulalter. Für die beiden Grundschüler würde die Familie zur Bewältigung der Hausaufgaben und zur weiteren Unterstützung beim Lesen lernen einen Laptop benötigen.

Spende von Laptop und Drucker

Die Mutter befürchtet, dass die Kinder ohne die Unterstützung der Lehrerin das geforderte Niveau nicht erreichen könnten. Die Familie hat Migrationshintergrund. Die Kinder erhalten bereits seit Februar 2020 von einer ehemaligen Lehrerin Nachhilfeunterricht im Fach Deutsch. Dieser Nachhilfeunterricht musste leider unterbrochen werden, da die Lehrerin zur Risikogruppe gehört.

Das Diakonische Werk OAB spendete nun mit Hilfe des Engagement-Wettbewerbs der Hilfswerft gGmbH der „Leuchttürme Oberschwabens“ einen Laptop sowie einen Drucker. Dieser Wettbewerb hat das Ziel, soziale Leuchtturm-Projekte in der Region zu identifizieren und zu unterstützen.