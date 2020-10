Diakon Dieter Walser veröffentlicht erstes Buch

Er beschreitet gern unkonventionelle Pfade – gerade in der christlichen Jugend- und Erwachsenenarbeit. Zu Fantasy-Rollenspielen, Wettkämpfen mit Pfeil und Bogen, auch zu Didgeridoo- und Trommelworkshops hat Diakon Dieter Walser aus Mariabrunn schon eingeladen, hat Väter und ihre heranwachsenden Söhne zur Selbstfindung in einer „Nacht der Bestimmung“ willkommen geheißen. Er verwandelt den Kirchgarten in einen mittelalterlichen Markplatz voller Gaukler und Zauberer, freut sich auf Leute, die Interesse an einem Time-Out und einer „Wald-Wellness“ haben und auf ruft erwachsene Männer zur abenteuerlichen Übernachtung im einem Zelt auf.

Was auf den ersten Blick vor allem nach jeder Menge Action oder einem sportlichen Freizeitprogramm aussieht, hat aber durchaus auch spirituellen Charakter. „Megakultiges mit Hintersinn“ nennt deshalb Walser seine offenen Angebote. Jetzt hat der Diakon der Seelsorgeeinheit Seegemeinden sein erstes Buch herausgebracht. In „Äventyrion“ geht es – wie der aus dem Schwedischen kommende Name sagt – um ein Abenteuer, vielleicht aber um viel mehr. Ein zwölfjähriger Junge bricht mit seinem Vater auf, um in den Kreis der Männer aufgenommen zu werden. Beide erleben eine geheimnisvolle und mystische Nacht zusammen. Doch es geht weiter. In einen Sommer voller aufregender Erlebnisse und Herausforderungen – und auf die ersten Schritte zum Erwachsenwerden.

Eine Leseprobe: „Wenn sie von Zeit zu Zeit zurückblickten, konnten sie auf dem Hintergrund der Mondscheibe die Umrisse der Berge erkennen, die sie heute durchwandert hatten. Stolz zeigten sie wie schwarze Finger in den Himmel. Wenn es besonders mühsam wurde auf dem Weg, kamen ihnen diese schwarzen Gipfel wie eine Warnung vor – oder eher wie eine Vorwarnung?“ Äventyrion sei nicht nur ein Buch für männliche Jugendliche und Männer, auch Mädchen und Frauen könnten ihre Freude daran haben, betont Dieter Walser. „Die immer neuen Begegnungen fesseln und regen die Fantasie an. Aber man muss nicht nur passiv im Lesen bleiben. Man kann auch selber über sich viel Neues erfahren“, sagt er.

Dass es ihm sowohl beim Schreiben als auch bei seiner breiten Angebotspalette immer um das Ganzheitliche gehe, ist für Dieter Walser entscheidender gedanklicher Ansatzpunkt. Er war im Sommer auch schon Camping-Seelsorger auf dem Zeltplatz in Gohren. „Ich will den ganzen Menschen ansprechen. Der ganze Mensch sitzt eben nicht nur in der Kirche oder auf dem Fußballplatz. Es gehört alles dazu“, betont er. Gerade in einer Zeit, in der es viele Menschen gebe, die zwar gläubig seien, sich aber nicht mehr an die institutionellen Kirchen gebunden fühlten, dürfe man sich in der Jugend- und Erwachsenenarbeit nicht nur auf einen Bereich konzentrieren und müsse offen sein für alle.

„Zurück zu den Wurzeln“ hieß es für den gebürtigen Friedrichshafener, als er vor 22 Jahren seine erste Stelle als ständiger Diakon am Bodensee antrat. Er hatte zunächst Biologie studiert, bevor sein Wunsch zum kirchlichen Dienst so stark wurde, dass er ihn als „Gottes Wink mit dem Zaumpfahl“ empfand. „Biologie und Theologie sind für mich eng verknüpft. Für mich sind auch die Evolutionstheorie und der Schöpfungsglaube in Einklang zu bringen“, sagt der heute 61-jährige Vater von drei Kinder, der sich zusammen mit seiner Frau auch schon über einen Enkel freuen darf.

„Geht hinaus“ – diesem Wort aus dem Evangelium fühlt sich Diakon Dieter Walser in seinem seelsorgerischen Auftrag verpflichtet. „Ich sehe mich auch als Brückenbauer“, sagt er. Mit der Arbeit an einem zweiten Buch hat er schon begonnen. Und an weiteren Ideen für seine megakultigen Angebote mit Hintersinn fehlt es ihm garantiert auch nicht.