Diagnose steht: Riss am Außenmeniskus bei Heidenheims Marvin Rittmüller

Heidenheim (an) - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim wird vorerst auf Marvin Rittmüller verzichten müssen. Im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag beim FC Hansa Rostock (0:0) zog sich der FCH Außenverteidiger einen Riss am Außenmeniskus des rechten Knies zu.

Dies ergaben genauere Untersuchungen zu Beginn dieser Woche. Der 22-Jährige Heidenheimer hatte sich in Rostock im Zweikampf zunächst das Knie verdreht und war daraufhin verletzungsbedingt in der 77. Minute ausgewechselt worden.

Er wird sich deshalb am kommenden Montag einem operativen Eingriff unterziehen. Für den FCH war Rittmüller in dieser Saison bislang sieben Mal zum Einsatz gekommen.