Diademus-Festival verspricht hochwertigen Musikgenuss

Ein besonderes musikalisches Ereignis für viele Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern liebhabern in der ganzen Region ist das Diademus-Festival im schwäbischen Roggenburg. Es verspricht auch in diesem Jahr abwechslungsreichen Musikgenuss, stimmungsvolle Umgebung und hochwertige Künstler. Gründer und Intendant des Festivals ist der aus Dietenheim stammende Countertenor Benno Schachtner.

Innovative Programmgestaltung, frische Konzerterlebnisse und atemberaubende Spielstätten: dafür steht das Diademus-Festival. Das Publikum der bereits mehrfach ausgezeichneten Veranstaltung schätzt die unkonventionelle Verbindung von Begegnung, Erlebnis und Genuss rund um das Leitthema „Alte Musik“. Auch in diesem Jahr wird Diademus eine ganze Woche – von Sonntag bis Sonntag, 23. bis 30. August – bestimmt wieder viele Musikliebhaber anlocken.

Viele musikalische Facetten

Das Hauptanliegen der Veranstalter besteht in der lebendigen Vermittlung alter Musik sowie im Schaffen eines unvergleichlich kulturellen Angebots im ländlichen Raum auf hohem Niveau. Dabei wartet die Veranstaltung auf dem Klostergelände Roggenburg in ihrem fünften Festival-Jahr trotz Corona-Pandemie erneut mit einem unterhaltsamen Programm und vielen musikalischen Facetten auf, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorgaben durch die Künstler und die nur in reduzierter Anzahl zugelassenen Konzertbesuchern.

Am Sonntag, 23. August, startet das Diademus-Festival um 16 Uhr mit einem Open-Air-Konzert im Innenhof des historischen Klosters Roggenburg in die diesjährige Festivalsaison.

Bach und Händel im Zentrum

Das Eröffnungskonzert stellt besondere Werke der beiden Klassiker Bach und Händel, die sich gegenseitig auf Augenhöhe und mit menschlicher wie fachlicher Wertschätzung begegneten, ins Zentrum. Ausführende Künstler dieses Programmteils unter dem Titel „Affäre unterm Apfelbaum“ sind Catalina Bertucci (Sopran), Benno Schachtner (Countertenor) und die Diademus-Concertisten. Bei ungünstigem Wetter findet das Konzert im Refektorium statt.

Mit Benno Schachtner und Catalina Bertucci, die beide auf den großen Opernbühnen dieser Welt begeistern, stehen zwei Künstler auf der Bühne, die bereits während so mancher Festivalsaison für stehende Ovationen und Jubelrufe gesorgt haben. Dass beide fest in der Region verwurzelt sind, verspricht ein „Rendezvous auf Augenhöhe“.

Tickets auf der Website

Konzerttickets können in diesem Jahr ausschließlich über die Website bezogen werden. Weitere Informationen, auch die Vorgaben wegen der Corona-Pandemie, wie etwa Vergabe der Sitzplätze oder Abstand, gibt es ebenfalls unter www.diademus.de.

Kurzentschlossene und diejenigen, die für das Open-Air-Eröffnungskonzert keine reguläre Karte mehr bekommen haben, bekommen bei günstigen Witterungsverhältnissen die Möglichkeit, am Konzerttag noch kurzfristig Tickets vor Ort zu erwerben, denn in diesem Fall wird zusätzlich eine Abendkasse eingerichtet. Auch hierüber finden sich Informationen bis spätestens 13 Uhr am Vortag auf der Website.