Diademus-Festival lockt noch bis Sonntag mit mehreren Konzerten

„Wie früher“ lautet das Motto des diesjährigen Diademus-Festivals in Roggenburg. Den Veranstaltern war und ist es stets ein Herzensanliegen, die Musik großer Komponisten in historischer Aufführungspraxis erklingen zu lasse: „Wir wünschen unserem Publikum, dass es vielfältige Erinnerungen an wunderbare, unmittelbar erlebte Musik von den Veranstaltungen des Festivals mit nach Hause nimmt – eben ganz wie früher.“

Der Gründer und Intendant des Festivals ist der aus Dietenheim stammende Countertenor Benno Schachtner. Acht Konzerte wurden und werden an vier Spielstätten noch bis zum 29. August veranstaltet. Erstmalig befand sich darunter bereits vor dem offiziellen Festivalstart ein Pre-Concert in der historischen Bibliothek. Das Er-öffnungskonzert am vergangenen Sonntag fand außerhalb des Klosters Roggenburg statt, nämlich in der Wallfahrtskirche St. Mariä Geburt in Roggenburg-Schießen. Die Künstler Ute Hartwich (Trompete) und Daniel Beckmann (Orgel) begeisterten hierbei die Konzertgäste. „Mittendrin“ hieß es am Mittwoch dann im Chorraum der Klosterkirche. Hier standen Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen mit Diego Ares (Cembalo) und Christoph Prendl (Moderation) auf dem Programm.

Bei Regen wird im Refektorium gespielt

„Nachtaktiv“ soll es am Freitag, 27. August, um 19 Uhr im Innenhof beim Open Air zugehen mit Musik der Stadtpfeifer aus Renaissance und Frühbarock, dargeboten vom Concierto Ibérico unter der Leitung von Juan Gonzalez Martinez. Bei Regen wird das Konzert ins Refektorium verlegt. Um 20.30 Uhr folgt „Nachtaktiv II“ mit „Hofmusik“. Dann werden Werke von Dowland, Schütz, Monteverdi und anderen vom Vokalensemble „Alte Musik der HfK Bremen“ gespielt. Die Leitung hat Detlef Bratschke.

Marienvesper als Höhepunkt

Am Sonntag, 29. August, startet das Festival mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Klosterkirche. Auch hier gibt es Musik: Es spielen die Diademus-Concertisten. Um 16 Uhr erreicht die Veranstaltung in der Klosterkirche Roggenburg ihren Höhepunkt. Beim Abschlusskonzert , „Claudio Monteverdi – Marienvesper“, treten Magdalene Harer, Anna-Maria Palii (beide Sopran), Elmar Hauser (Countertenor), Maximilian Vogler (Tenor), Dominik Wörner und Tomas Král (beide Bass) auf. Die Leitung hat der aus Dietenheim stammende Countertenor Benno Schachtner, Gründer und Intendant des Diademus-Festivals.

Für das Abschlusskonzert wird es am Samstag, 28. August, eine öffentliche Generalprobe in der Klosterkirche Roggenburg geben. Sie beginnt um 19 Uhr.