Diademus-Festival lockt Besucher nach Roggenburg

Beim Diademus-Festival in Roggenburg ist den Besucherinnen und Besuchern unter dem Motto „Wie geht’s“ abwechslungsreiche Musik geboten worden.

Zum Eröffnungskonzert hatte der Dietenheimer Benno Schachtner, Intendant des Festivals, „gute Freunde“ eingeladen, die gleichzeitig auch Spitzenkräfte der historischen Aufführungspraxis sind. Zum Eröffnungskonzert in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen erlebten die Festivalbesucher das tschechische Barockorchester Collegium 1704 mit seinem künstlerischen Leiter Václav Luks. Ob Paris, Mailand, London, Salzburg, Prag oder Dresden, mit ihrem enthusiastischen Musizierstil begeistern sie ihr Publikum weltweit, auch in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen. Gemeinsam mit der Stimme von Countertenor Benno Schachtner präsentierten sie bei Diademus Kantaten für Alt-Solo des barocken Großmeisters Johann Sebastian Bach.

Es folgte ein „Mittendrin“-Konzert in der Tenne des Klosters Roggenburg, an dem Schachtner über verschiedene stilistisch rhetorische Mittel der Barockzeit berichtete, Einblick in seine Beschäftigung mit der Musik Bachs gab und Anekdoten aus seinem Berufsalltag als Sänger erzählte.

Gleich drei Konzerte fanden „Nachtaktiv“ an einem weiteren Festivaltag statt. Dort bekamen die Besucher neben hochkarätigem Musikgenuss auch einen Einblick hinter die Klostermauern. Besetzt durch Professoren der Hochschule für Künste in Bremen kam beim Abschlusskonzert ein Kammerensemble mit geballter Power auf die Konzertbühne in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen. Als sängerischen Höhepunkt setzten die Sopranistin Catalina Bertucci und Schachtner Glanzpunkte.