Diademus-Festival begeistert Musikliebhaber in der Region

Abwechslungsreicher Musikgenuss, grandiose Künstler, eine stimmungsvolle Location: Das Diademus-Festival in Roggenburg hat Musikliebhaber aus der ganzen Region angelockt. Festivalleiter Benno Schachtner zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung „total zufrieden“.

Sein Team hatte der Corona-Pandemie getrotzt und für ein seltenes Konzerterlebnis in diesen schwierigen Zeiten gesorgt. Das Festival-Thema in diesem Jahr lautete „Annäherungen“. Drei Veranstaltungen mit vier Konzerten, verteilt auf acht Tage, haben an verschiedenen Spielstätten auf dem Klostergelände Roggenburg stattgefunden. Benno Schachtner war es gelungen, Solisten von internationalem Rang und viele Ausnahmemusiker für die Konzerte zu gewinnen – er glänzte nicht nur als Festivalleiter, sondern auch als Solist und Dirigent.

Zum Abschluss ihres Konzerts gaben Bariton Florian Götz, Sopranistin Susanne Ellen Kirchesch, Countertenor Schachtner (von links) und die „Lautten compagney Berlin“ mehrere Zugaben. Foto: CLSC