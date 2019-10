Di-dah: Vom Horchfunker zum Berichterstatter

Name: Christian Steiauf (cis)

Alter: 49

Aufgabe: freier Mitarbeiter seit 2019

E-Mail: wiseclown@gmail.com

Di-dah: So hat sich für mich der Start ins Berufsleben angehört, als ich mit süßen 17 zur Marine nach Flensburg kam, um Horchfunker zu werden. Mal ganz davon abgesehen, dass ich im hohen Norden gelernt habe, Hemden so zu falten, dass der Begriff Origami eigentlich neu definiert hätte werden müssen, brachte mir die Zeit bei der Bundeswehr folgende Erkenntnis: Ich bin Pazifist. Außerdem kann ich seitdem richtig gut und vor allem schnell zuhören, was mir nicht zuletzt als freier Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ nutzt.

Ich bin zwar erst seit Kurzem dabei, habe aber bereits Häfler Herzensangelegenheiten wie das Weinfest im Schloss – Handschlag mit Herzogin Marie inklusive – in Wort und Bild festgehalten. Apropos Bild: Wenn ich nicht gerade als Datenschützer die Tücken der DSGVO (kennt jeder, mag keiner, muss aber sein) umschiffen helfe, steht bei mir die Fotografie ganz hoch im Kurs. Und zwar mit dem Handy. Welche Kunstform dabei herauskommt, und wie sie funktioniert, zeige ich in meinem Projekt „Mobile Momente“, in Ausstellungen und als Dozent an der Volkshochschule.

Zur Smartphone-Fotografie kam ich, als mir meine Digitalkamera während des Familienurlaubs mit meinen beiden wunderbaren Kindern 2010 in Thailand in ein Becken fiel, in dem sich neben meinen Beinen und Fischen mächtig viel Wasser befand. Und weil Asien ohne Fotoapparat gar nicht geht, musste die Kamera meines Mobiltelefons aushelfen. Lieblingsmotive finde ich aber nicht nur auf Reisen, sondern vor allem am und rund um den Bodensee, an den es mich über Umwege verschlagen hat.

Meine wohl prägendste Station: In meiner Kindheit und Jugend lebten wir acht Jahre in Nigeria, wo mein Vater als Ingenieur am neuen Flughafen von Lagos mitarbeitete. Ebenfalls exotisch: Nach meiner Ausbildung zum Horchfunker wurde ich 1990 in die damalige Peilstation im Eriskircher Ried versetzt – und fand dadurch am See eine neue Heimat. Darauf, auf meine Familie und Freunde ein dreifaches Di-di-di-dit di-di-dah di-dah-dit di-dah-dit di-dah (was in Morsezeichen so viel heißt wie „Hurra“).