DHS informiert über weiterführende Schularten

Wer noch nicht weiß, wie es im kommenden Jahr schulisch weitergehen soll, kann sich an der Häfler Droste-Hülshoff-Schule (DHS), Steinbeisstraße 20 - 26, über weiterführende Bildungsgänge informieren.

Berufsvorbereitung Mittlerer Abschluss: Wer noch keinen Hauptschulabschluss hat oder diesen verbessern will, ist in einem berufsvorbereitenden Bildungsgang, dem „AV dual“ richtig. Darin absolvieren Teilnehmer neben dem Unterricht an der Schule umfangreiche Praktika und bereiten sich so auf eine Ausbildung vor. Mit entsprechenden Noten ist ein Übergang in die zweijährige Berufsfachschule möglich. Hier kann der Mittlere Bildungsabschluss erworben werden. Die Devise zur Einteilung in eine Lerngruppe des „AV dual“ lautet: Jeder nach seinem Interesse, Können und Tempo. An der Droste-Hülshoff-Schule werden die beiden Profile Gesundheit und Pflege sowie Hauswirtschaft und Ernährung angeboten. Die Informationsveranstaltung findet am 19. Januar um 18 Uhr stat

Fachhochschulreife: Wer bereits einen mittleren Bildungsabschluss hat, aber kein Abitur anstrebt, für den kann das Berufskolleg I Gesundheit und Pflege eine gute Wahl sein. Nach dem ersten Jahr ist eine Berufsausbildung oder, mit einem bestimmten Notendurchschnitt, ein Wechsel ins BK II möglich. Das BK II endet mit der Prüfung zur Fachhochschulreife. Online-Infoveranstaltung am 9. Dezember um 18 Uhr, Präsenz-Infoveranstaltung am Montag, 17. Januar, 18 Uhr

Allgemeine Hochschulreife, Abitur: Wer das Abitur anstrebt, sollte sich über das Berufliche Gymnasium informieren.Das Berufliche Gymnasium mit Lebens- und Humanwissenschaftlichem Profil wird in den Richtungen Biotechnologie, Ernährungswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Sozialwissenschaften angeboten. Der Fächerkanon umfasst in allen Richtungen allgemeinbildende Fächer und fördert den Neuerwerb einer Fremdsprache bzw. den Ausbau bereits vorhandener Sprachkenntnisse.