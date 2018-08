DHBW informiert Studieninteressierte über das Duale Studium

Friedrichshafen (sz) - Studieninteressierte haben am Dienstag, 4. September, von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich über ein Studium an der Dualen Hochschule Ravensburg zu informieren. Angehende Studenten erhalten außerdem von 16.30 bis 17.30 Uhr am Campus Friedrichshafen, Fallenbrunnen 2, umfassende Informationen rund um die Studiengänge ebenso wie Tipps zur Firmenauswahl für das duale Studium, teilt die DHBW mit.

An einer „Job Wall“ sehen die Besucher, welche Partnerunternehmen der DHBW für den Studienbeginn im Oktober oder für nächstes Jahr noch freie Plätze haben. Mehr als 100 Angebote warten auf die Jugendlichen, ebenfalls im Programm ist ein Vortrag mit Tipps zur Bewerbung.

An der DHBW in Friedrichshafen haben Studieninteressierte die Wahl zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen.

Am Campus Ravensburg präsentieren sich von 12 bis 18 Uhr die Studiengänge der Fakultät für Wirtschaft – von Mediendesign über Wirtschaftsinformatik bis zu den BWL-Studiengängen mit Schwerpunkten wie Medien, Industrie, Tourismus, Handel und einigen mehr. Genauere Infos, wann sich welcher Studiengang präsentiert, gibt es im Internet. Zusätzlich zu den Vorträgen der Studiengänge gibt es von 12 bis 17 Uhr in der Mensa am Marienplatz in Ravensburg ein Rahmenprogramm.

Aktuell haben bereits rund 100 Firmen freie Plätze gemeldet, einige noch „Last Minute“ für den Studienbeginn im Oktober. Für ein duales Studium bewerben sich die Interessenten beim Partnerunternehmen, das Plätze an der DHBW Ravensburg reserviert hat. Außerdem ist bei dem Infonachmittag die Studienberatung vor Ort. Um 14.30 und um 15.30 Uhr gibt Carolin Erne von der Firma Verallia aus Bad Wurzach Infos und Tipps zur Bewerbung.