DGB-Kundgebung zum 1. Mai findet digital statt

Von Joachim Lenk

„Wir sind knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt“, sagt der sichtlich schockierte Trochtelfinger Bürgermeister Christoph Niesler, der an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 313 die Löscharbeiten beobachtete. Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr war ein mit Gasflaschen beladener Lkw von Gammertingen Richtung Engstingen unterwegs, als er am Ortsende von Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) auf die Gegenfahrspur kam –„offenbar aufgrund einer Unachtsamkeit“, so die Polizei.