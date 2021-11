DFGK ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem konnte der deutsch-französische Gesellschaftskreis Kißlegg (DFGK) seine erste Mitgliederversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie abhalten. Dabei standen neben Berichten und Wahlen auch sämtliche Ehrungen an.

Die stellvertretende Vorsitzende Nikola Nägele berichtete über das Vereinsjahr 2019 und die erste Vorsitzende Ursula Förstl über das Jahr 2020. Um das Vereinsleben auch in Pandemiezeiten aufrecht zu erhalten, wurde etwa ein Foto-Suchspiel initiiert und jedem Mitglied mit einem Blumengruß zum Geburtstag gratuliert. Im nächsten Jahr stehen wieder klassische Veranstaltungen wie der Bingo-Abend, Stammtische, Boule-Nachmittage und das traditionelle Weinfest an. Alle Veranstaltungen werden vorab über den E-Mail-Newsletter für die Mitglieder angekündigt, außerdem soll es Veröffentlichungen im „Kißlegger“, auf der Homepage und in der „Schwäbischen Zeitung“ geben.

Kassiererin Erika Sigrüner stellte nicht nur den Kassenbericht, sondern auch die Vereinsstatistik vor. Erfreulich zu erwähnen ist, dass der Verein einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Sigrüner wurde von Kassenprüfer Harald Brugger für eine einwandfreie Kassenführung gelobt und von der Versammlung wie die gesamte Vorstandschaft entlastet. Leider musste die Vorsitzende Ursula Förstl bekannt geben, dass Werner Gut nicht mehr für das Amt des Beisitzers zur Verfügung steht. Für seine elfjährige Tätigkeit im Vorstand gab es viel Applaus.

Neu als Beisitzer gewählt wurde Tobias Dunst. Wiedergewählt wurden Ursula Förstl (Vorsitzende), Nikola Nägele (stellvertretende Vorsitzende), Erika Sigrüner (Kassiererin), Paul Martin (Schriftführer), Christine Wahl (Beisitzerin) und Marianne Dodek (Beisitzerin).

Zahlreiche Mitgliedschaftsjubiläen standen an. Förstl bedankte sich herzlich für den Einsatz für den Verein. „Menschen wie ihr, die uns schon seit so viele Jahren die Treue halten, machen uns stark und bringen uns weiter“, sagte die Vorsitzende. Ebenso bedankt sie sich bei den fördernden Mitgliedern.

Unter anderem wurden Gerd und Hildegard Wagner für 45 Jahre Engagement für die Partnerschaft mit Le Pouliguen geehrt. Solange gibt es zwar den Verein noch nicht – die Partnerschaft über Gemeinde, Sportverein und Schüleraustausch aber schon.