DFB-Team startet Vorbereitung auf Wembley-Hit gegen England

Das Medizintechnikunternehmen Smith & Nephew Orthopaedics GmbH wird seinen Standort in Möhringen schließen. Das gab die Geschäftsführung in einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstagabend bekannt, wie Georg Sattler, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Nun soll alles, was in Tuttlingen ansässig ist, nach Malaysia verlegt werden und zwar „in den nächsten zwei bis drei Jahren“, so Sattler.