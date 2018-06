DFB-Team startet bei U 17-EM auf Gozo gegen die Schweiz

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen U 17-Junioren starten bei der Fußball-EM in Malta am 9. Mai um 11.15 Uhr gegen die Schweiz ins Turnier. Die Partie findet auf der kleinen Nachbarinsel Gozo im Gozo Stadion statt.

In den weiteren Gruppenspielen trifft die von Christian Wück betreute DFB-Auswahl am 12. Mai in Paola auf Schottland (18.00) und am 15. Mai in Ta'Qali auf Portugal (18.00). Die beiden Halbfinalspiele finden am 18. Mai (17.45/20.45) statt, das Finale am 21. Mai um 19.00 Uhr im Nationalstadion von Ta'Qali. Dies gab die UEFA nach der Bestätigung des Spielplans bekannt.