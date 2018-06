DFB-Mobil kommt nach Bronnen

Das DFB-Mobil kommt auf Einladung der TSG Achstetten und der SF Bronnen am Montag, 18. Juni, auf den Sportplatz nach Bronnen. Beginn ist um 18 Uhr, behandelt wird das Modul „Passspiel in allen Altersklassen“.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bietet der Württembergische Fußballverband (WFV) seit Mai 2009 ein Kurzschulungsmodul für angehende und langjährige Fußballtrainer sowie für Vereinsmitarbeiter und fußballbegeisterte Eltern an. Die beiden DFB-Mobil-Teamer – in Bronnen sind Joachim Köpf und Robert Schwab vor Ort – beraten, betreuen, demonstrieren und schulen die Teilnehmer in einem moderierten, 90-minütigen Demo-Training. Im anschließenden einstündigen Infoabend wird über aktuelle Themen des DFB und des WFV informiert und entsprechendes Infomaterial verteilt. Die Teilnahme ist kostenlos.