DFB-Auswahl gewinnt einen eher mäßigen Sommerkick gegen Österreich in der Scholz-Arena mit 1:0

Vor 3500 Zuschauer dominierte gestern Abend der U-18-Nachwuchs des Deutschen Fußballbunds (weiße Trikots) im Länderspiel gegen Österreich (rot), dass aus Anlass des 90-jährigen Jubiläums des VfR Aalen in der Scholz-Arena ausgetragen wurde. Die DFB-Auswahl von Trainer Horst Hrubesch siegte mit 1:0 durch ein Tor von Sean Parker vom Bundesligisten FSV Mainz 05 in der elften Minute. Die Zuschauer sorgten zwar für gute Stimmung bei angenehmen Temperaturen, das Spiel konnte aber an Spannung nicht immer überzeugen. Unser Bild zeigt Peter Zulj (links) im Zweikampf gegen Sead Kolsinac. lem/Foto: Thomas Siedler