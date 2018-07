Devisen: Eurokurs setzt Höhenflug fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Montag seinen Höhenflug der vergangenen Woche fortgesetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1,3659 US-Dollar gehandelt. Dies ist der höchste Stand seit Ende November 2010. Im Mittagshandel hatte der Euro zeitweise nur 1,3540 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag auf 1,3571 (Freitag: 1,3521) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7369 (0,7396) Euro.

"Die weiterhin positive Konjunkturentwicklung in der Eurozone hat den Euro gestützt", sagte Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Sowohl die Einkaufsmangerindizes in der Eurozone im Januar als auch die Auftragseingänge der Industrie im November seien positiv ausgefallen. Die anhaltend robuste Konjunkturentwicklung helfe auch den Randländern der Eurozone bei ihrem Defizitabbau. Die "profunden Reformen" in den Schuldenstaaten der Eurozone werden sich laut Hellmeyer im laufenden Jahr auszahlen. Die Lage an den Anleihemärkten der Eurozone hatte sich zuletzt merklich entspannt. Die EZB reduzierte daher ihre Anleihenkäufe in der vergangenen Woche deutlich.

Auch an den Finanzplätzen London und New York setzt sich laut Hellmeyer eine zunehmende positivere Sichtweise auf den Euro durch. Zudem habe EZB-Präsident Jean-Claude Trichet erneut seine Bereitschaft erklärt, gegen Inflationsgefahren vorzugehen. Der Anstieg des Eurokurses sei gut gestützt, sagte Hellmeyer. "Sobald der Euro zeitweise zurückfällt, finden sich rasch Kaufinteressenten."

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85160 (0,84825) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 112,46 (111,87) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2989 (1,3013) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest gelegt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1343,00 (Freitag: 1.343,50) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 31.410,00 Euro (31.390,00) Euro.