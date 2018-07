Devisen: Eurokurs hält sich deutlich über der Marke von 1,36 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich nach den jüngsten Kursgewinnen am Dienstag deutlich über der Marke von 1,36 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am frühen Abend mit 1,3670 Dollar gehandelt. Im Vormittagshandel hatte der Euro mit 1,3687 Dollar den höchsten Stand seit Ende November erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am frühen Nachmittag noch auf 1,3596 (Montag: 1,3571) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7355 (0,7369) Euro.

Der Eurokurs hat im Tagesverlauf eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. "Im Vormittagshandel wurde der Euro durch die erfolgreiche Platzierung der ersten Anleihe des Euro-Rettungsfonds EFSF gestützt", sagte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Danach hätten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt. Das deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervertrauen im Januar belastete den Euro jedoch kaum. Im Gegenteil, der Euro machte sogar seine zwischenzeitlichen Verluste wieder wett.

Nach einem überraschenden Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Großbritannien geriet das Britische Pfund zum Euro und zum Dollar stark unter Druck. Der Euro stieg zum Pfund von 0,8566 Pfund auf zuletzt 0,8641 Pfund. Laut einer Erstschätzung der Statistikbehörde hat die die Wirtschaftsleistung im Königreich in den Monaten Oktober bis Dezember 2010 im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent abgenommen. Analysten hatten ein Wachstum zwischen 0,2 und 0,6 Prozent vorausgesagt. "Der Bank of England dürfte jetzt eine Zinserhöhung noch weiter hinauszögern, was das Pfund belastet", sagte Praefcke. Der Regierung dürfte zudem der Abbau des hohen Haushaltsdefizits schwerer fallen.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro <EURUS.FX1> auf 0,86200 (0,85160) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 112,08 (112,46) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2871 (1,2989) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.324.00 (1.343,00) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 30.850,00 (31.410,00) Euro.