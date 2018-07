Devisen: Euro vor EZB-Sitzung in Lauerstellung unter 1,51 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag vor zahlreichen Konjunkturdaten und der Zinsentscheidung der EZB unter 1,51 US-Dollar in Lauerstellung geblieben. Im frühen Handel wurden für die Gemeinschaftswährung 1,5094 Dollar bezahlt. Ein Dollar war damit 0,6624 Euro wert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,5090 (Dienstag: 1,5074) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6627 (0,6634) Euro.

"Das Hauptaugenmerk richtet sich zunächst auf die Ratssitzung der EZB und die sich anschließende Pressekonferenz", schrieb die Helaba in einer Studie. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet. Spannender sei dagegen die Frage, ob und in welchem Ausmaß die Europäische Zentralbank (EZB) die außergewöhnlichen Maßnahmen der Geldpolitik verändert. Mit Details zur Ausgestaltung des dritten und wahrscheinlich letzten sogenannten Langfristtenders hätten sich die Währungshüter bislang bedeckt gehalten. Mit den über zwölf Monate laufenden Tendern hatte die EZB auf die Finanzkrise reagiert und den Banken eine problemlose langfristige Refinanzierung ermöglicht. Normalerweise laufen diese Geschäfte deutlich kürzer.

In den USA rücken insbesondere die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Fokus. "Sollte sich ein baldiges Hoch in der Arbeitslosenquote abzeichnen, dürften die Zinserhöhungserwartungen in den USA steigen", vermutet die Helaba.