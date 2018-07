Devisen: Euro setzt Höhenflug fort - Anleger setzten auf Zinserhöhung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat am Montag an seinen Höhenflug der vergangenen Woche angeknüpft. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,3632 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich hatte sie sogar den höchsten Stand seit Ende November 2010 erreicht. Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung in der Eurozone hätten die Gemeinschaftswährung gestützt, sagten Händler. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3571 (Freitag: 1,3521) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7369 (0,7396) Euro.

Angesicht der wesentlich geringeren freien Kapazitäten in der Eurozone als in den USA dürfte die EZB ihre Leitzinsen früher anheben als die US-Notenbank, sagte Kathy Lien, Leiterin der Researchabteilung bei GFT Forex.