Devisen: Euro bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch seine Kurserholung fortgesetzt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,4257 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch 1,4234 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,4171 (Montag: 1,4143) Dollar festgesetzt.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stütze auch den Euro, sagten Händler. Die Risikoneigung an den Märkten habe wieder zugenommen. Trotz der immer noch bestehenden Unsicherheit, sei die Schuldenkrise in der Eurozone wieder etwas in den Hintergrund getreten. Portugal platzierte zudem erfolgreich Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit von zwei Monaten. EZB-Direktoriumsmitglied Jürgen Stark hatte am Mittwoch in einer Rede weitere Leitzinserhöhungen in der Eurozone signalisiert. Die Wirtschaft müsse angesichts des Aufschwungs weniger durch die Geldpolitik gestützt werden.