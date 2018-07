Devisen: Euro auf Erholungskurs - Rücktritt des IWF-Chefs schafft Klarheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs <EURUS.FX1> ist am Donnerstag im Mittagshandel gestiegen. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,4280 US-Dollar. Im Vormittagshandel war der Euro kurzzeitig noch bis auf 1,4208 Dollar gefallen. Händler sehen den Euro weiter auf Erholungskurs. Der Rücktritt des IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn sorge für Klarheit am Markt und stütze den Kurs. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,4227 (Dienstag: 1,4171) Der Dollar kostete damit 0,7029 (0,7057) Euro.

Zur jüngsten Erholung des Eurokurses habe auch die positive Entwicklung in den Reformländern beigetragen, schrieb die Bremer Landesbank in einem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar. Besonders die griechische Wirtschaft komme langsam wieder in Fahrt. Zudem geht die Bank davon aus, dass der deutsche Konjunkturaufschwung mit der Zeit auf die angeschlagenen Euro-Länder überschwappen wird.