Deutschland weitet Einreisebeschränkungen für EU-Bürger aus

Von Schwäbische Zeitung

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Nation am Abend in einer Fernsehansprache dazu auf, die Coronakrise nicht zu unterschätzen: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagt sie in der Ansprache, die am Abend im ZDF (19.20 Uhr) und der ARD (20.15 Uhr) landesweit ausgestrahlt wird und die vorab verbreitet wurde.