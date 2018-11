Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steigt aus der Top-Staffel der Nations League in die B-Liga ab. Durch das 2:0 der Niederlande gegen Frankreich am Freitagabend in Rotterdam ist die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw schon vor dem abschließenden Spiel am Montag gegen Holland definitiv Letzter der Gruppe 1.