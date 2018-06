„Deutschland ist immer Mitfavorit!“

Am Freitag (Anpfiff 17 Uhr) trifft die U20-Juniorennationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Auftaktspiel derInternationalen U20-Spielrunde 2013/14 in der Pfullendorfer Geberit-Arena auf die Auswahl Polens. An der U20-Spielrunde nehmen neben Deutschland und Polen auch noch die Schweiz und Italien teil. Die deutsche Mannschaft logiert seit Dienstagabend im Bad Saulgauer Hotel Kleber Post und wird am heutigen Donnerstag um 9.30 Uhr und um 16 Uhr zwei Trainingseinheiten im Bad Saulgauer Stadion absolvieren. U20-Trainer Frank Wormuth, der ja von 1999 bis 2001 auch den SC Pfullendorf in der damaligen Regionalliga Süd trainierte, stellte sich gestern den Fragen von SZ-Redakteur Oliver Kothmann.

Internationale U20-Spielrunde“ – das klingt irgendwie ein wenig konstruiert. Welchen Stellenwert hat dieser Wettbewerb, den es immerhin schon seit 2000 gibt, für den DFB und für die Spieler, Herr Wormuth?

Der Wettbewerb ist in der Tat konstruiert. Wir können ja die Spieler, die aus der U19 kommen, nicht ein Jahr lang ohne Nationalmannschaft herumlaufen lassen, bis sie für die U21 infrage kommen. Deshalb wurde diese internationale Spielrunde aufgebaut. Los ging es mit Österreich, jetzt Polen, Schweiz und Italien, mittlerweile haben auch andere Nationen gemerkt, dass der Bruch zwischen U19 und U21 zu groß ist. Nächsten Monat spielen wir zusätzlich noch in Holland ein U20-Viernationenturnier, damit die Jungs international am Ball bleiben.

Bei der U20-WM in der Türkei war Deutschland nicht dabei, weil die U19 sich dafür bei der Europameisterschaft hätte qualifizieren müssen. Das ist in den letzten vier Jahren nicht mehr gelungen. Warum?

Weil andere Nationen, wie zum Beispiel die Schweiz, eben auch eine überragende Jugendarbeit machen. Nur weil wir Deutschland sind heißt das nicht, dass wir im Jugendbereich alles wegputzen. Wir haben jetzt zwar die letzten drei (der vier) vergangenen Internationalen Spielrunden gewonnen, aber die Ergebnisse waren immer extrem knapp.

Warum spielt Deutschland mit der A-Nationalmannschaft dann eine vergleichsweise dominantere Rolle?

In der Spitze sind wir eben sehr gut. In der Breite stehen wir gut da, das tun andere Länder aber auch. Natürlich spielt auch unsere Bundesliga eine wichtige Rolle. Man sieht ja auch, wie viele schweizer oder österreichische Nationalspieler in der Bundesliga spielen. Die haben dort schon auch erkannt, dass man raus muss aus den kleineren Ligen und Ländern, um die Spieler zu verbessern. Und die Besten werden natürlich auch geholt nach Spanien, Italien, England oder zu uns.

Die U20-Spieler haben tausende gleichaltriger Konkurrenten hinter sich gelassen, sind unheimlich weit gekommen. Trotzdem schaffen selbst aus diesem Kreis letztlich nur die wenigsten den Sprung ins Rampenlicht der Bundesliga. Warum gelingt dieser kleine Schritt aus den U23-Mannschaften in die „Erste“ nicht mehr Spielern. Oder ist es vielleicht der allergrößte Schritt?

Es ist der allergrößte Schritt. Es gibt zwei Hürden: Bis zur A-Jugend sind sie immer die Könige gewesen, denen man als Beste ihres Jahrgangs überall den roten Teppich ausrollt. Dann kommt der Kulturschock. Vom Stammspieler in der A-Junioren-Bundesliga zum Bankdrücker in der Bundesliga. Es gibt einige, die den Sprung direkt schaffen. Der Rest hat zwei Probleme: Erstens: Zu akzeptieren, dass sie zwei bis drei Jahre eine schwere Zeit haben werden. . Und zweitens: Letztlich vielleicht zu erkennen, dass die Qualität doch nicht ganz reicht. Ein Innenverteidiger muss in der ersten Bundesliga sofort funktionieren, ein Stürmer auch. Was macht also der Trainer? Er holt sich fertige Spieler und lässt die Jungen erstmal draußen. Die kommen nur dann rein, wenn Not am Mann ist.

Die meisten Spieler Ihrer U20-Asuwahl spielen ja bei U23-Teams von Bundesligisten. Sind bei den klassischen Regionalligateams, wie zum Beispiel dem SC Pfullendorf, Ulm oder Homburg denn keine Spieler, die für Sie infrage kommen?

Die Besten werden eben von den U23 schon früh geholt. Ich sammle aber schon auch Spieler des Jahrgangs 93 ein, die noch nie im Rampenlicht standen, wie Maximilian Thiel vom 1.FC Köln oder Alexander Hack von der SpVgg Unterhaching. Spieler wie Sebastian Kerk vom SC Freiburg oder Maximilian Arnold aus Wolfsburg, die auch schon Bundesligaeinsätze hatten, sind eher die Ausnahme in meinem Kader. Die meisten spielen in den Regionalligateams der jeweiligen Proficlubs.

Die Nachwuchssichtung- und -förderung durch den DFB ist so engmaschig, dass kaum noch ein Talent durch den Raster fallen dürfte. Oder?

Doch. Es gibt auch talentierte Spieler, die in ganz jungen Jahren gar nicht hingehen zum Stützpunkttraining, weil sie keine rechte Lust haben oder warum auch immer. Die blühen dann vielleicht erst in der A-Jugend so richtig auf. Maximilian Thiel vom 1. FC Köln zum Beispiel, den ich jetzt geholt habe, der war zuvor in Burghausen und stand nie irgendwo in einer DFB-Auswahl, war nie irgendwo auf der Liste. Die Chancen für solche Spieler werden aber geringer, weil die Bundesligisten natürlich aus diesem Sichtungs-Pool zugreifen und die Jungs in ihre Nachwuchsleistungszentren holen. Die kriegen dort dann sieben Trainingseinheiten pro Woche statt wie die anderen drei oder vier, die dann nie mehr eine Chance haben, nach oben zu kommen. Es sei denn, sie haben irgendeine fußballerische Waffe, mit der sie dann mal auffallen mit 19 oder 23 Jahren.

Wie schätzen Sie die polnische U20 ein mit Blick auf das Spiel am Freitagabend?

In meiner Anfangszeit als U20-Trainer habe ich die Gegner noch beobachten lassen. Mittlerweile nicht mehr, denn es bringt nichts, weil die personelle Fluktuation natürlich immer so groß ist und sich die Mannschaften ständig ändern. Wir selbst haben pro Saison immer im Schnitt 55 Spieler in unserem Kader (der Jahrgänge 93/94). Wie soll mich ein Gegner da einschätzen?

Was erwarten Sie von Ihren Jungs?

Wir haben ja eine Spielidee beim DFB, an der wir als U20 auch arbeiten. Und die wollen wir am Freitag umsetzen.

Können Sie die mal grob skizzieren?

Wie gesagt, es handelt sich um eine Spielidee. Die lässt sich nicht immer umsetzen, es gibt ja auch noch einen Gegner. Wir setzen zum Beispiel auf eine vertikale Spieleröffnung, weil wir die erste gegnerische Abwehrreihe schnell überspielen wollen. Wenn wir davon zehn gelungene Pässe sehen pro Halbzeit, haben wir unser Ziel erreicht. Dann versuchen wir im Mittelfeld Balldominanz zu habe, ähnlich wie die Spanier. Auch im letzten Drittel des Feldes versuchen wir diese Balldominanz zu haben. Das erfordert Geduld, um nicht immer gleich in den Abschluss zu gehen, sondern auch um den Strafraum herum zu spielen. Bei Ballverlust erfolgt wenn möglich sofortiges Gegenpressing, und, und, und. An diesen Dingen arbeiten wir. Da unterscheiden wir uns nicht von anderen Ländern oder Vereinen.

Gibt es einen Favoriten in der Internationalen Spielrunde?

Deutschland und Italien sind aufgrund ihrer Historie immer Mitfavoriten. Aber auch die Schweiz ist sehr stark und gegen die Polen haben wir in den vergangenen Jahren die meisten Punkte abgegeben. Es wir also wieder richtig spannend. (Anpfiff 17 Uhr)