Hannover (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich zum Auftakt der WM-Qualifikation einen 3:0-Sieg gegen die Färöer erkämpft. Beim 500. Länderspiel-Erfolg einer DFB-Elf erzielten in Hannover Mario Götze und Mesut Özil die Treffer. Am Dienstag will die Mannschaft von Trainer Joachim Löw in Wien gegen Österreich mit dem zweiten Sieg in der Europa-Gruppe C nachlegen.