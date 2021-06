Die Infektionszahlen in Baden-Württemberg sinken stetig. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 37: So viele Menschen haben sich im Durchschnitt also pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die grün-schwarze Landesregierung reagiert auf die sinkenden Zahlen mit weitgehenden Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Am Fronleichnam hat das Kabinett den Vorschlägen des zuständigen Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) zugestimmt.