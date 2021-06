Unwetterwarnung: Am Nachmittag und gegen Abend kann es lokal heftig werden

Der Sonntagnachmittag könnte sich im Südwesten krachend entwickeln. Davor warnt aktuell der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Mit südwestlicher Strömung gelangt sehr warme und feuchte Subtropikluft nach Baden-Württemberg. Am Nachmittag/-abend passieren kräftige Gewitterlinien das Land im Vorfeld einer Abkühlung bringenden Kaltfront aus Westen.

Warnung gilt für unwetterartige Gewitter

Bereits am morgen gab es einzelne Gewitter in der Region. So zog über dem Landkreis Biberach und über den Alb-Donau-Kreis eine Gewitterzelle mit starkem Regen hinweg. Diese Entwicklung beobachtet der DWD auch für den Rest des Sonntags und warnt vor Gewittern mit Starkregen, bei dem Regenmengen um die 20 Liter pro Quadratmeter fallen können. Auch kleinkörniger Hagel und Sturmböen um 80 km/h sind nicht auszuschließen.

Neben einer aktuellen amtlichen Warnung vor Hitze für den Bodenseekreis, bestehen für alle Landkreise in der Region Vorwarnungen für Gewitter ab Sonntag 16.00 Uhr. Im Laufe des Abends und eingangs der Nacht verlagert sich der Gewitterschwerpunkt nordostwärts und erreicht zum Ende der ersten Nachthälfte die mittleren Regionen Deutschlands.

Die aktuelle Warnlage für Baden-Württemberg zeigt flächendeckend Vorwarnungen vor schweren Gewittern mit Hagel und Sturmböen. (Foto: DWD/ Screenshot)

Tornados sind nicht ausgeschlossen

Die Gewitter am Abend und in der Nacht zum Montag können mit schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen (95 bis 115 km/h), heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in einer Stunde und Hagel mit Korngrößen zwischen 2 und 5 cm einhergehen. Bei linienartigen Strukturen oder sehr starken Gewitterzellen sind Orkanböen (über 120 km/h) möglich. Auch ein Potenzial für Tornados ist gegeben, wie der DWD mitteilt.

Erst vor zwei Wochen gab es im Landkreis Biberach starke Unwetter, bei denen ein Mensch ums Leben gekommen ist. Auch der Bodenseekreis hatte mit heftigen Unwettern zu tun. Dort schlug während eines Gewitters ein Blitz in ein Wohngebäude ein.

Der Wetterdienst rät dazu, die Wetter- und Warnlage am Sonntagnachmittag gut im Blick zu behalten. Hier geht es zur aktuellen Warnkarte für Baden-Württemberg.