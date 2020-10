Deutscher Meistertitel für Reiterin Nina Kesenheimer

Von der deutschen Jugend-Islandpferdemeisterschaft (DJIM) bei Oldenburg ist die Ravensburgerin Nina Kesenheimer mit einem Titel zurückgekehrt. Die 17-Jährige startete mit ihren vier Pferden Krummi vom Pekenberg, Alrún frá Hamrahóli, Svadilfari från Knutshyttan und Náttar frá Þorláksstöðum zum ersten Mal bei den Junioren (17-21 Jahre). Im vergangenen Jahr wurde sie deutsche Meisterin bei den Jugendlichen (13-16 Jahre) in der Passprüfung und im Speedpass.

In der Passprüfung ritt Nina Kesenheimer mit drei Pferden. Nach einem sehr guten ersten Lauf mit Krummi war sie Erste. Da aber in der Passprüfung beide Läufe zählen, blieb es laut Mitteilung bis zum Schluss spannend. Im zweiten Lauf steigerten sich Nina Kesenheimer und Krummi nochmals, erreichten eine Gesamtpunktzahl von 7,17 und wurden damit neue deutsche Meister in der Passprüfung der Junioren.

Auch an den weiteren Turniertagen zeigte Nina Kesenheimer viele gute Ritte auf Krummi – im Passrennen über 250 Meter wurde sie Zweite, im Speedpass Dritte. Mit ihrer Stute Alrun startete Kesenheimer ebenfalls auf der Passbahn und wurde Vizemeisterin über 150 Meter, nur 0,05 Sekunden hinter der Siegerin. Im Speedpass wurden die beiden Vierte, weshalb es in der Passkombination Bronze gab.

Mit Svadilfari startete die 17-Jährige in den Vielseitigkeitswettbewerben – dort geht es um Geschicklichkeit, Dressur und Geländeprüfung. In der Dressurprüfung Gehorsam B und der anspruchsvollen Geländeprüfung wurde Kesenheimer jeweils Zweite. Auch in der Vielseitigkeitskombination wurde sie deutsche Vizemeisterin. Nina Kesenheimer kam in Oldenburg mit ihren Pferden also auf einen Meistertitel, vier zweite Plätze und viele weitere Platzierungen in den Ovalbahn-, Passbahn- und Nebenplatzprüfungen.

Nach dieser sehr erfolgreichen Meisterschaft im ersten Juniorenjahr wurde die Ravensburgerin mit ihrem Pferd Krummi vom Pekenberg von der Bundestrainerin Suzan Beuk in den Bundeskader Junger Reiter berufen.