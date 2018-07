Deutscher Luftverkehr wenig beeinträchtigt

Berlin (dpa) - Der Terroranschlag in Moskau hatte am Montag zunächst kaum Auswirkungen auf den Verkehr deutscher Fluggesellschaften. Eine Maschine der Lufthansa, die in Düsseldorf gestartet war, musste auf halber Strecke umkehren.

Die 59 Passagiere landeten am Nachmittag wieder in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Ansonsten meldeten die beiden größten deutschen Gesellschaften Lufthansa und Air Berlin, die den Flughafen Domododewo anfliegen, nur wenig Beeinträchtigungen.

Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden nicht verschärft. „Erst wenn wir zu einer Bewertung der Geschehnisse in Moskau gekommen sind, prüfen wir, ob Maßnahmen zum Beispiel auch in Frankfurt ergriffen werden müssen“, sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Auch auf anderen deutschen Airports hieß es, bei den Sicherheitsvorkehrungen bleibe zunächst alles wie üblich.