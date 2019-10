Deutscher Doppelerfolg bei Karateweltmeisterschaft

Das Karate-Team Bodensee hat an den Weltmeisterschaften der WKU (World Kickboxing and Karate Union) teilgenommen, die vom 15. bis 21. Oktober im österreichischen Bregenz stattfanden. Nach Griechenland, Irland und Orlando war hier die Anreise ohne Flugzeug, ohne Zeitverschiebung und ohne Klimawechsel möglich. Die Teilnehmer konnten entspannt anreisen und sich so auf die Wettkämpfe konzentrieren.

Am schönen Bodensee fühlte sich jedoch auch die Konkurrenz wohl und so kam es zu sehr spannenden Wettkämpfen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Mit dem Ausgang der Wettbewerbe ist das Team um Trainer Toni Dietl, der gleichzeitig Präsident des austragenden Verbands ist, sehr zufrieden.

Niko Moosherr fuhr als Favorit in der Männerklasse zu den Meisterschaften und brachte dort seine Top-Form auf die Matte. In seinem Finale schlug er Gilbert Stache 4:0 und holte so neben dem ersten Platz im Herrenteam Kumite Deutschland auch noch den ersten Platz für den Jahrgang Ü18 in der Gewichtsklasse bis 90 kg.

Elena Jakob konnte bei den Juniorinnen in der Gewichtsklasse über 65 kg ihre Erfahrung aus zwei Vize-WM- Titeln der vergangenen Jahre einbringen und sich, nach einem knappen Halbfinalsieg mit 4:3, im Finale gegen die aus dem Gastgeberland angetretene Gegnerin Pia Mari Zechmann behaupten und mit 4:1 ihren ersten Weltmeistertitel gewinnen. Außerdem erreichte sie ebenfalls den zweiten Platz im Damenteam Kumite.

Lena Arens und Charles Sampson zeigten ebenfalls gute Leistungen im Halbfinale, doch das nötige Glück zum Weiterkommen fehlte. Sie erreichten jeweils den dritten Platz in ihrer Gewichtsklasse. Die Titelgewinner qualifizierten sich für die nächste WM 2020 in Kanada.