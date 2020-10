Der Deutsche Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres geht an Anne Weber (55) für ihr Werk „Annette, ein Heldinnenepos“. Das gab die Jury am Montagabend in Frankfurt am Main bekannt. Das Buch erzählt in Versform die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir (96).

