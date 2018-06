Deutsche U 21 auf EM-Kurs: Härtetest in Sarajevo

Düsseldorf (dpa) - Besser geht's kaum: Zur perfekten Zwischenbilanz in der Qualifikation zur U 21-EM fehlt den deutschen Fußball-Junioren nur noch ein Sieg.

„Alle haben gesehen, dass wir eine spielstarke Mannschaft haben. Das wollen wir auch in den Playoffs zeigen“, sagte Trainer Rainer Adrion vor dem Match am Montag gegen Bosnien-Herzegowina in Sarajevo. Mit einem weiteren Erfolg hätte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Maximalausbeute mit zehn Siegen aus den zehn Gruppenspielen der EM-Qualifikation erreicht.

Weit wichtiger als dieser Rekord ist für Adrion, die gute Form zu halten. Priorität haben die Playoff-Partien, die vom 12. bis 16. Oktober ausgetragen werden. Nur die Sieger der sieben Relegationsduelle, die am 14. September ausgelost werden, sind neben dem Gastgeber bei der EM in Israel dabei. „In den Playoffs wird unsere Serie aus den Gruppenspielen nichts mehr zählen“, erklärte Adrion, dessen Team am Freitag Weißrussland in Rostock 3:0 (0:0) besiegt hatte.

Die Weißrussen traten destruktiv auf und wurden durch die Treffer von Maximilian Beister (58. Minute), Moritz Leitner (64./Handelfmeter) sowie Sebastian Polter (75.) bezwungen. Bosnien-Herzegowina benötigt dringend einen Sieg, um sich die Chance aufrecht zu erhalten, als einer der vier besten Gruppenzweiten an der Relegation teilzunehmen. Die DFB-Junioren haben die Qualifikation für die nächste Runde bereits seit Februar in der Tasche.

„Bosnien muss gewinnen, auch für uns wird es daher ein echter Härtetest“, sagte Adrion. Seinen Leistungsträgern Lewis Holby, Beister, Sebastian Rode und Tony Jantschke gönnt er eine Pause: „Ich kenne ihre Qualitäten. Wir haben einige Spieler im Aufgebot, die ebenfalls das Potenzial zu Stammspielern haben. Das will ich vor den Playoffs bestätigt sehen.“ Adrion ist froh, dass seine Auswahl vor der Relegation noch gegen einen starken Kontrahenten antreten kann. Denn in den Entscheidungsspielen wartet vermutlich ein Hochkaräter auf Deutschland.

Neben Deutschland sind bereits Spanien, Italien, England, Frankreich, Tschechien und die Niederlande sicher in den Playoffs dabei. Weitere ambitionierte Nationen wie Schweden, Serbien, die Schweiz oder Portugal können den Sprung in die nächste Runde mit Erfolgen zum Gruppenabschluss am Montag ebenfalls noch schaffen.

In der aktuellen Form muss die Adrion-Elf keinen Kontrahenten fürchten. Im August wurde Argentinien im Testspiel mit 6:1 regelrecht vom Platz gefegt, in Rostock konnte in Weißrussland ein defensiv orientierter Gegner deutlich bezwungen werden. Mit einer geduldigen Spielweise und permanenten Angriffen setzte die Mannschaft um Kapitän Holtby Impulse. „Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Das ist ein Signal an die anderen Teams“, sagte Beister.

In Bosnien will Adrion an einer besseren Chancenverwertung arbeiten. Für die Torwartposition scheint er seine Lösung gefunden zu haben. Gegen Weißrussland schenkte der Coach dem Leverkusener Bernd Leno in dessen zweiten U 21-Spiel das Vertrauen. Oliver Baumann (SC Freiburg) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), die sich die Einsätze in den vorherigen Qualifikationspartien geteilt hatten, mussten auf die Reservebank.

