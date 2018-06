Deutsche U 17 besiegt zum EM-Auftakt: Georgien 1:0

Ljubljana (dpa) - Der deutsche Fußball-Nachwuchs ist erfolgreich in die U-17-Europameisterschaft gestartet. Zum Auftakt der Titelkämpfe in Slowenien gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Böger ein 1:0 (0:0)-Erfolg über die Auswahl von Georgien.

In Ljubljana erzielte Max Meyer (59. Minute) von Schalke 04 den Siegtreffer für die Mannschaft des deutschen Fußball-Bundes (DFB). Georgien hatte in der Qualifikation England und Rekordsieger Spanien hinter sich gelassen und ließ zunächst auch die DFB-Elf nicht zu ihrem Rhythmus kommen. Erst nach der Pause agierte das deutsche Team zielstrebiger und wurde belohnt. Bevor Meyer traf, hatte bereits der Dortmunder Said Benkarit mehrere Chancen vergeben.

Mit einem Sieg im nächsten Match am Montag gegen Island wollen die deutschen Junioren ebenfalls in Ljubljana den nächsten Schritt zum Einzug ins Halbfinale machen. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 10. Mai gegen Frankreich.

Vor dem EM-Start musste Böger seinen Kader gemäß Turnier-Reglement von 20 auf 18 Spieler verringern. Tim Gerhards vom 1. FC Köln und der Chemnitzer Christian Mauersberger traten die Heimreise ran, stehen sich aber auf Abruf bereit. Falls Verletzungen auftreten, können in Abstimmung mit dem Veranstalter UEFA zwei Feldspieler und ein Torwart nachnominiert werden.

