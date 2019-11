Sie verließen Deutschland, um sich dem IS oder anderen Terrorgruppen anzuschließen: Mindestens 50 Menschen aus Baden-Württemberg sind in die Kampfgebiete in Syrien und im Nordirak ausgereist.

Mittlerweile gilt der IS als weitgehend besiegt, viele mutmaßliche Terroristen sind in Gefangenschaft. Die Türkei will am Donnerstag mehrere von ihnen an deutsche Behörden übergeben. Was passiert, wenn IS-Anhänger nach Baden-Württemberg zurückkehren?