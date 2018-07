Deutsche Oscar-Hoffnung für animierten Kurzfilm

Los Angeles (dpa) - Deutsche Oscar-Hoffnungen in der Kategorie „animierter Kurzfilm“: Die beiden deutschen Regisseure Max Lang und Jakob Schuh haben es mit der britischen Trickfilmproduktion „The Gruffalo“ auf die Liste der fünf Zeichentrick-Anwärter geschafft. In der Zeichentrick-Sparte war es zuletzt 1997 Thomas Stellmach und Tyron Montgomery mit „Quest“ gelungen, den Kurzfilm-Oscar nach Deutschland zu holen. Die Oscar-Gala geht am 27. Februar zum 83. Mal in Hollywood über die Bühne.