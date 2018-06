Deutsche Nationalmannschaft unverändert gegen Nordirland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Hannover mit exakt der Elf an, die gegen Tschechien 3:0 gewinnen konnte.

Auch die nach der Partie in Hamburg angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und Jonas Hector sind in der HDI-Arena einsatzfähig. Der Münchner Boateng hatte nicht am Abschlusstraining teilgenommen. Der Kölner Hector absolvierte lediglich Lauftraining.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Özil, Draxler - Götze

