Friedrichshafen - Vom 18. bis 20. März fanden in Dortmund die Deutsche Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf statt. Mit dabei die Häfler Leistungsschwimmerin Romy Kiefer.

Die Qualifikation für Dortmund erfolgte, wie die letzten Jahre auch, ausschließlich über die 200m-Lagenstrecke (50m Bahn). Dabei qualifizierten sich die 80 besten Schwimmerinnen und Schwimmer des Jahrgang 2009/10. Ganz lange war es nicht sicher, ob es Romy überhaupt in die TOP 80 deutschlandweit schafft, da sie bis zum Qualifikations-Wochenende mit ihrer 200m Lagenzeit nur auf Platz 100 rangierte. Mit einer grandiosen Leistung schaffte sie dann doch noch als 24. den Sprung nach Dortmund!

Auf dem Programm standen in Dortmund fünf Strecken. Über die 400m Freistil verbesserte Romy ihre Zeit um sagenhafte 20 Sekunden zum Vorjahr. Bei den 50m Schmetterling Beine und den kräftezehrenden 200m Schmetterling konnte sie sich im vorderen Mittelfeld platzieren. Auf sich aufmerksam machte sie sich definitiv durch die starke Performance über die 100m Schmetterling und die 200m Lagen. Über letztere Distanz holte sich Romy einen guten fünften Platz und war nur zwei Sekunden hinter der 3. Platzierten. Bei den 100m Schmetterling war es ein spannendes Kopf an Kopf Rennen bis zum Schluss. Am Ende fehlte ein Zehntel für den dritten Platz.

Verstecken muss sich Romy deshalb aber nicht. Ganz im Gegenteil schaffte sie in der Gesamtwertung den Sprung in die TOP 10 in ganz Deutschland. Eine tolle Leistung, auf die der Schwimmverein Friedrichshafen und sie selbst stolz sein können.