Deutsche Mannschaft holt Team-Gold

Steffen Gross hat bei den Pool-Billard-Europameisterschaften in Veldhoven den EM-Titel mit der Mannschaft geworden. Steffen Gross kam dabei im ersten Spiel gegen Ungarn zum Einsatz, unterlag aber in seiner 8-Ball-Partie gegen Sandor Tot. Trotzdem siegte die deutsche Mannschaft, für die außerdem Reiner Wirsbitzki (10-Ball) und Dirk Stenten (9-Ball) spielten mit 2:1 (die SZ berichtete). Mit demselben Ergebnis besiegte die deutsche Mannschaft im Anschluss Italien. In der Besetzung Reiner Wirsbitzki (8), Mario Maerz (10) und Dirk Stenten (9) schlug das deutsche Trio die Italiener. Deutschland änderte abermals die Aufstellung, um allen Spielern im Team eine Einsatzmöglichkeit zu geben, unterlag aber in der nächsten Runde, der Gewinnerrunde - ein Sieg hätte den direkten Einzug ins Halbfinale gebracht - gegen Portugal mit 0:3. Guido Gerber (8), Reiner Wirsbitzki (10) und Dirk Stenten (9) verloren ihre Partien. Deutschland musste in den Hoffnungslauf. In diesem wartete erneut Ungarn. In der Besetzung Wirsbitzki (8), Maerz (10), Stenten (9) schlugen die Deutschen Ungarn mit 2:1, da nur Routinier und Teamkapitän Wirsbitzki seine 8-Ball-Partie verlor. m Halbfinale gegen Finnland war die deutsche Mannschaft nicht zu stoppen. Wirsbitzki (8) und Stenten (9) steuerten die Punkte bei, nur Maerz (10) unterlag. Never change a winning team - unter diesem Motto ging es ins Finale. In diesem wartete erneut Portugal. Dieses Mal hatte das deutsche Team den besseren Ausgang für sich. Mario Maerz (10-Ball) und Dirk Stenten (9-Ball) gewannen ihre Partien, Wirsbitzki unterlag im 8-Ball.