Deutsche Kurzbahnmeisterschaft: Alfred Seeger dominiert seine Altersklasse

Die weite Fahrt von knapp 650 Kilometern zur deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Essen hat mit Alfred Seeger nur ein Schwimmer des TSV 1850 Lindau auf sich genommen. Für ihn hat sich der Aufwand bezahlt gemacht: Er sicherte sich bei allen Wettkämpfen den Sieg in seiner Altersklasse 80 (AK 80).

Unter strengen Hygieneauflagen trat Seeger an drei Tagen gegen die Konkurrenz an. Der „Vielseitigskeitsexperte“, wie er in der TSV-Mitteilung genannt wurde, meldete sich für alle elf möglichen Strecken an. Auf dem Programm standen die 200 Meter und 100 Meter Lagen sowie alle 50-Meter- und 100-Meter-Strecken in den Schwimmarten Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil. Des Weiteren wurden die Meister über 200 Meter Freistil gesucht.

In der Altersklasse 80 hieß der Sieger elfmal Seeger. Der Schwimmer des TSV Lindau hängte seine Konkurrenz beliebig ab, und stieg über alle Strecken stets als deutscher Meister aus dem Wasser. „Und es war bei keinem einzigen Rennen ein knapper Ausgang“, heißt es in der TSV-Mitteilung. „Souverän beherrschte er seine Altersklasse und distanzierte die Gleichaltrigen deutlich.“ Damit gewann Seeger auch die Wertungen im kleinen wie auch im großen Mehrkampf. In der offenen Klasse belegte er im Mehrkampf Platz acht unter allen Teilnehmern.

Mit Elan in die neue Saison

Die Erfolge in Essen verleihen Seeger Elan für die neue Saison 2022, in der im Sommer sowohl die Weltmeisterschaften als auch die Europameisterschaften stattfinden werden.