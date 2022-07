Die deutschen Fußballerinnen sind ins Endspiel der Europameisterschaft in England eingezogen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann am Mittwoch das Halbfinale gegen Frankreich mit 2:1 (1:1) und trifft nun am Sonntag auf Gastgeber England.

